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Dijital doping

Koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lere daha az maliyetle daha çok gelir elde etme olanağı açılıyor. EG Bilişim Teknolojileri KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği veriyor.

Dijital doping

Google SMB Premier partnerlerinden EG Bilişim Teknolojileri tarafından hizmete sunulan “Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları” destek paketleri, dijital pazarlama ile henüz tanışmamış işletmelerin bu alanı etkin kullanarak ekonomik performanslarını artırmayı hedefliyor. Haziran sonuna kadar ücretsiz kullanılabilen reklam paketleri cazip çözümler sağlıyor. Koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacak destek, kurulum hizmeti ve opsiyonel olarak sunulan optimizasyon, iletişim ve ileri seviye hizmetler ile işletmelerin dijital dünyada daha etkin rol oynamasını sağlıyor.

Pandemi sonrası KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği

Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

KOBİ’ler güçlenirse ekonomi de canlanır

Türk ekonomi yapısının yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin koronavirüs nedeniyle yaşadığı pazarlama sıkıntısına dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül,“Sağladığımız ücretsiz destek ve hizmetlerle KOBİ’lerin yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. KOBİ’lerin büyümesi ekonomik canlanmayı da beraberinde getirecektir. Dijital pazarlama konusundaki deneyimimizle tüm KOBİ’lere katkıda bulunmak istiyoruz.” bilgisini verdi.

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