Dijital ofis dönemi başladı Vodafone Türkiye’nin “dijital telekom operatörü” olma vizyonu doğrultusunda başlattığı “DijitalSen” programıyla şirket çalışanlarının kariyer yolculukları dijitalleşiyor. Vodafone’luların, daha ofis binasına yaklaştıkları andan itibaren akıllı telefonları dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayacakları yeni altyapının ilk adımı olarak, binaya ve katlara telefonu okutarak girme, yemekhaneden telefonu okutarak yemek alma gibi uygulamalar hayata geçti.

Çalışanların, dijitalleşmenin sağladığı esneklikle hem istedikleri saat aralıklarında, hem de haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışabildiği Vodafone’da şimdi de “Agile” çalışma biçimi şirket içinde yaygınlaştırılıyor.



“Dijital telekom operatörü” olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, İnsan Kaynakları (İK) süreçlerinde de dijitalleşme yolculuğu başlattı. Çalışanlarına en mükemmel dijital deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vodafone, “DijitalSen” adıyla hayata geçirdiği program kapsamında, çalışanlarının sık kullandığı sistem ve süreçleri dijitalleştirirken, dijital yetkinliklerini de artırıyor. Buna göre Vodafone’lular, gün içinde iş yaparken ihtiyaç duydukları tüm araç, sistem ve bilgilere tek bir platformdan ulaşabilecek, tüm sistemlere tek bir ID ve şifre ile istedikleri cihazdan bağlanabilecek ve bunları istedikleri gibi özelleştirebilecek.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi:

“Hedefimiz, Vodafone’luların hem işe alımdan emekliliğe kadar olan kariyer yolculuklarını, hem de bir iş gününde yaşadıkları deneyimi tek tek ele alarak, bir yandan dijitalleştirirken bir yandan da basitleştirmek. Daha ofis binasına yaklaştığımız andan itibaren, akıllı telefonlarımız dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağımız bir çalışma altyapısı kurmayı hedefliyoruz. Gün içinde yaptığımız pek çok işi akıllı telefonlar üzerinden daha kolay ve hızlı halletmeyi, daha önce günler sürebilen onay süreçlerinin telefon aracılığıyla anında ya da dakikalar içinde tamamlanabilmesini mümkün kılmak istiyoruz. ‘DijitalSen’ çatısı altında hayata geçirdiğimiz uygulamalarla daha sosyal, daha dinamik, daha keyifli bir deneyim sunan bir iş ortamını hedefliyoruz. ‘DijitalSen’ programını farklı çalışan gruplarının katılımıyla düzenlediğimiz çalıştaylar doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Bu yılın sonuna kadar, şirkete girişlerden çıkışlara kadar yapılan ve ihtiyaç duyulan tüm işleri mobil hale getirmeyi hedefliyoruz.”



Bina giriş-çıkışlarında kart yerine telefon

Vodafone çalışanları, şirket içindeki tüm ihtiyaçlarını telefonlarıyla yönetebiliyor. Dijital Geçiş Sistemi sayesinde bina giriş-çıkışlarında, katlara girişte ve yemekhaneden yemek alırken şirket kimlik kartlarının yerine telefonlarını kullanabiliyor. Manuel onay gerektiren süreçlerin dijital ortama taşınması sayesinde yönetici onayları akıllı telefon üzerinden alınabiliyor. Yakın zamanda da akıllı telefon üzerinden daha ofise gelmeden otoparkın dolu olup olmadığını görebilmeleri, bina içindeki ışıkları açıp kapatabilmeleri, havalandırma sistemini ayarlayabilmeleri, öğlen yemek sırasını takip edebilmeleri ve bina içindeki yazıcıları kullanabilmeleri mümkün olacak. Benzer şekilde, bina içinde toplantı odası, kuaför, spor salonu, terzi gibi hizmetler için de telefondan randevu ve bilgi alınabilecek.



Lokasyon bağımsız çalışma imkânı

Vodafone’lular, dijitalleşmenin sağladığı esneklik sayesinde, hem istedikleri saat aralıklarında, hem de haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkânına sahip. Esnek çalışma sistemini desteklemek üzere şirket içinde esnek oturma düzenine de geçiliyor. Bu kapsamda çalışanlara akıllı telefonları üzerinden ofis içindeki dolaplarını seçme, şifre belirleyip kendilerine tanımlama ve uzaktan açıp kapatma imkânı sağlanacak.



“Agile” çalışma biçimi yaygınlaştırılıyor

Esnek oturma düzeni, şirket içindeki “Agile” çalışma grupları için de önemli kolaylık sağlayacak. Vodafone, IT geliştirme süreçleri kapsamında, işbirliğini destekleyen, siloları kaldıran, geliştirme süreçlerine esneklik ve hız sağlayan “Agile” çalışma yaklaşımını deneyimlemeye 4 yıl önce başladı. Bu yaklaşımla, üretim hızında 3 kat, verimlilikte 2 kat, kapasite geliştirmede 2,5 kat, lansman tarihlerinin performansında 3 kat, kalite göstergelerinde 5 kat artış kaydedildi.



Vodafone, IT’de başlayan bu dönüşümü teknoloji ve insan kaynakları bünyesinde de yaygınlaştırarak 45 takıma kadar ulaştı. Yeni dönemde ise bu çalışma yöntemini dijital alanda da yaygınlaştırıyor ve bu kapsamda geleceği şekillendirecek ve farklı bir yapıda çalışacak yeni ekipler kurmaya başlıyor. “Squad” adı verilen bu ekipler ile teknoloji ve farklı iş birimlerinden yaklaşık 9-10 kişilik “Agile” çalışma ekipleri bir araya gelerek aynı hedef için çalışacak ve iş çıktıları ile ilgili uçtan uca sorumlu olacaklar. Bu kapsamda bu yıl dijital müşteri değer yönetimi, dijital pazarlama ve dijital satış konularında çalışacak 7 yeni ekip kuruluyor.



Uzaktan çalışma mümkün

Vodafone, lokasyon bağımsız esnek çalışma ve “Agile” çalışma uygulamalarını “Skype for Business” ile de dijital olarak destekliyor. Vodafone’lular bu uygulamayla istedikleri lokasyondan dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazları aracılığıyla birden fazla kişiyle video konferans yapma ve iletişim kurma imkânı buluyor. Vodafone ayrıca, tüm dünyada 106 bin Vodafone çalışanını dijital platformda bir araya getiren Yammer uygulamasının kullanımını da destekliyor. Vodafone çalışanları, sosyal paylaşım platformu Yammer aracılığıyla, kendi iş alanlarındaki ya da ilgilerini çeken diğer konulardaki tüm yeni uygulama ve haberleri, farklı ülkelerin deneyimlerini anlık olarak paylaşabilme ve bu deneyimlerden öğrenebilme, lokal ya da uluslararası proje grupları oluşturma imkânına sahip oluyor.



İşe alım ve terfilerde “kağıtsız dönem”

Vodafone, “Kariyer Patikaları” uygulamasıyla çalışanlarına geçiş yapabilecekleri pozisyonları görme ve başvuru yapma imkânı da sunuyor. Daha önce kişi başına 60 sayfayı bulan değerlendirme dokümanları artık tablet üzerinden sunuluyor. Dijital onay süreçleri sayesinde iç atamalarda kağıt basımı ve ıslak imzayı tamamen kaldıran Vodafone, işe alımlarda da ön elemeler için adaylara yönelttiği soruların adaylar tarafından video formatında yanıtlanarak sisteme yüklenmesini talep ediyor ve gerekli testleri online ortamda yapıyor.



Online ortamdan mevcut yan haklarda esneme

Vodafone çalışanları, Esnek Yan Haklar ile mevcut yan haklarını esnetme, daha az kullandıkları yan hakları kişisel ihtiyaçlarına yönelik yan haklar ile kolayca değiştirebilme imkânı buluyor. Vodafone, bu hizmeti de online bir portal üzerinden sunuyor.