Dijitale yatırdı

Emlak teknolojileri (Proptech) kullanımı konusunda uzmanlaşan Kuzeybatı Gayrimenkul, kurulduğu 1994 yılından bu yana, her dönemin teknoloji sıçramalarını, en verimli veritabanı modellerini ve iş zekası teknolojilerini takip ediyor. Gayrimenkul sektöründe verimliliği arttırmak için son derece radikal dijital dönüşümlere imza atan Kuzeybatı Gayrimenkul, dijital dönüşüme ilk başlayan ve ilk tamamlayan şirket oldu.

Kuzeybatı, son 3 yıldır tümüyle bulut teknolojilere yönelerek verim arttırıcı yenilikler yaparak tüm veri tabanı, pazarlama ve iletişim altyapısını buluta taşıdı. 28 ayrı bağımsız ama API aracılığı ile birbiri ile veri alışverişi yapan bulut uygulamasının kullanıldığı Kuzeybatı’da, küçük araçlar da dahil edildiğinde bu sayı 50’yi aşıyor. Bu API ile veri alışverişi yapan uygulamalardan ilk sırada örnek verilebilecek olanlar: Re-os, Hürriyet Emlak, Sahibinden.com, Emlakjet.com, TKGM Parsel Sorgulama ve Sosyal Medya tarafında özellikle Facebook ve Instagram .Kuzeybatı’nın Google altyapısını kullandığı; Google Drive ve Google Meet özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çok sık kullanılan uygulamalar haline geldi.

Kuzeybatı’nın son dönemde kullandığı bazı ilginç teknolojiler şunlar oldu:

“Mülk pazarlaması için coğrafi bazlı dijital tanıtım (geomarketing). Talep takibi ve akıllı zeka uygulamaları ile yer arayan müşterilere sürekli yer alternatifi temini. Çoklu kullanıcılı Whatsapp destek hattı. Adresten koordinat üretme teknolojileri. Müşteri cari hesaplarını bankalar ile senkronize takip teknolojileri.

Özellikle pandemi döneminde, tüm ekibe kesintisiz iletişim sağlayan bulut telefon santralı. Tüm iş ortağı emlakçılar ile portföy ve bilgi paylaşımı yapan, Re-os emlak sistemi. Tüm emlak ilan sitelerinde aynı anda anlık online ilan verme teknolojileri”

Üretim bandı gibi çalışıyor

Kuzeybatı’nın tıpkı bir üretim bandı gibi endüstriyel hizmet vermesini sağlayan Proptech ürünleri, mal sahipleri Kuzeybatı’yı aradığı andan itibaren devreye giriyor. Bu ürünler, değer tespiti, teklif, temsilcilik sözleşmesi, pazarlama hazırlığı ve ardından pazarlama, müşteri taleplerinin yönetilmesi, haftalık mal sahibine aktivite raporlama ve işlem kapatma ile son bulan sürecin tamamında rol oynuyor. Ve müşterilerin çoğu zaman, temassız şekilde self servis hizmet alabilmesini sağlıyor.

“Dijitale yatırılan her bir kuruş 3 kuruş olarak geri dönüyor”

Kuzeybatı Gayrimenkul CEO’su Murat Ergin konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Şunu söyleyebilirim ki; özellikle 3 yıldır yaptığımız çalışmalar ile buluttaki altyapımızı kurmuştuk ve mobil çalışmak için bir fırsat kolluyorduk. Corona süreci gösterdi ki ofiste yapıp da uzaktan çalışırken yapamadığımız hiçbir şey kalmamış. Video konferanslar, dijital imzalanan sözleşmeler, 7/24 devam eden dijital pazarlama çalışmalarımız, online eğitim ve canlı müşteri konferansları, müşterilerimizin alternatif kanallarımızı artık daha çok tercih ediyor olması gösteriyor ki; sistemimizi buluta taşımak ve dijitalleşmek için 3 yıl önce ektiğimiz tohumların filizlerini corona dönemi ve sonrasında daha çok büyüteceğiz. Dijitale yatırılan her bir kuruş 3 kuruş olarak geri dönüyor. Tüm yatırım stratejimizi yönlendiriyor. Özellikle, teknolojinin son yıllarda ucuzlaması ile birlikte bugün, bankacılık sektöründe ne varsa, aynısını hatta daha da iyisini uygulama şansı yakaladık. Biz, galiba Türkiye’nin ilk temassız emlakçısı olduk”

Kuzeybatı Gayrimenkul Hakkında:

Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak, 1994'te temelleri atılan Kuzeybatı Gayrimenkul, profesyonel kadrosu ve iş ortaklıkları aracılığıyla Türkiye ve dünyanın tüm şehirlerinde hizmet sunabiliyor. Kuzeybatı Gayrimenkul; Aracılık, Yatırım, Danışmanlık ve Mülk Yönetimi olmak üzere dört ana alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin alanında uzman,üstün teknoloji altyapısı ve müşteri odaklı çalışma anlayışına sahip,gayrimenkul servis sağlayıcı şirketi olan Kuzeybatı’nın, ticari gayrimenkul hizmetleri alanında uzmanlığı bulunuyor. Kuzeybatı’nın, müşterilerine arsa seçiminden başlayıp, mülkün yönetimine kadar, proje geliştirme sürecinin tüm aşamalarında uçtan uca kesintisiz hizmet sunmayı başarabilen ve konuttan ofise, alışveriş merkezinden lojistiğe geniş bir yelpazeyi kapsayan az sayıdaki gayrimenkul servis şirketlerinden biri olma özelliği bulunuyor. Bilgi sistemlerine yapılan yatırım, Kuzeybatı’yı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında geliyor. Kuzeybatı, satış otomasyonundan, e-pazarlamaya, çağrı merkezinden, hukuk desteğine kadar tam kapsamlı mülk pazarlama ve satış hizmetini, müşterilerine en verimli şekilde sunuyor.