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Dijitalin kralı oldu

Wpromote tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, dijital pazarlamacıların yüzde 50’si müşteri etkileşimini artırmak için strateji geliştiriyor. Araştırma, sosyal medyanın müşteri deneyimini geliştirmede yüzde 57 oranında etkili olduğunu gösteriyor.

Dijitalin kralı oldu
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Dijital hizmetler sunan Wpromote tarafından gerçekleştirilen “2021 B2B Dijital Pazarlamanın Durumu” araştırmasına göre, dijital pazarlamacıların yüzde 50’sinin pazarlama stratejisi oluştururken ilk hedefi müşteri etkileşimini artırmak. Müşteri deneyimini iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak görenlerin oranıysa yüzde 47. Dijital pazarlamacıların yüzde 46’sı ilk olarak marka bilinirliğini artırmayı hedeflerken, yüzde 33’ü ise web sitesi trafiğini artırmaya çalışıyor.

Sosyal medya yüzde 57, reklamlar yüzde 42 etkili

Dijital pazarlamacıların yüzde 57’sine göre sosyal medya, müşteri deneyimine odaklanan stratejik başarı üzerinde en fazla etkiye sahip alan. Bunu yüzde 47’yle web sitesi optimizasyonu, yüzde 42 ile reklam çalışmaları takip ediyor. Mobilde gerçekleştirilen iletişim yöntemlerinin ise müşteri deneyimini daha iyi bir noktaya taşımada yüzde 31 oranında etkisi bulunuyor.

Merkezde ürün değil, müşteri var

Araştırma verilerini değerlendiren dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül “Pazarlamanın merkezindeki güçler dengesi üründen müşteriye doğru evriliyor. Yapılan araştırmaların ortak çıktısı dijital pazarlamada en önemli iki hedefin müşteri etkileşimini artırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek olduğu yönünde. Dijital pazarlama yer, zaman gibi faktörlerden bağımsız olarak hedef kitleye ulaşmak için kilit faktör konumunda. Müşteri kazandıran ve potansiyel müşteri deneyimini geliştiren stratejilerle paydaşlarımızın dijitaldeki sesi oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

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