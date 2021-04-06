Dijitalleşmeyi anlattı

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, pandemi nedeniyle artan dijital kullanıma ışık tutacak #dijitalekalptenbağlı marka isimli kitabının tanıtımını 6 Nisan Salı günü Feriye Lokantası’nda gerçekleştirdi. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitap, Türkiye’de ilk kez basit bir anlatımla fenomenlikten web sitesi kurulumuna, dijital ebeveynlikten dijital terminoloji sözlüğüne kadar dijitale dair merak edilen tüm sorulara cevap veriyor.

2020 yılında küresel e-ticaret yüzde 23 artarak 4,3 trilyon dolara yükseldi. Ülkemizde ise 2020 itibariyle 2019’a göre yüzde 66 arttı ve 136 milyar TL’den 226 milyar 220 milyon TL’ye ulaştı. Pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşmenin hızı 5 yıl önceye çekilirken, dijitalleşmenin gerçekte ne olduğu konusu da gündeme geldi. Uzun yıllardır dijital üzerine hem akademisyen kimliği hem de iş hayatındaki çalışmalarıyla tanınan MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, mesleki deneyimlerini #dijitalekalptenbağlı marka isimli kitapta anlattı. 6 Nisan Salı günü Feriye Lokantası’nda lansmanı gerçekleşen kitap, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitap basit anlatım diline sahip. Kitabın yazım dili oluşturulurken, dijitaldeki okuma hızı dikkat edildi. “Dijitale dair çok şey söyleniyor. Basit bir anlatımla herkesin kafasındaki sorulara cevap vermek istedim. Dijitalde bir metni okumak için maksimum 2 dakika ayırıyoruz. Kitabın sayfalarını da kurgularken bunu dikkate aldık ve kişilerin okuduklarını daha detaylı okumaları ya da kitapta anlatılan örnekleri video olarak izlemeleri için her sayfaya karekod yerleştirdik” diyen Garakhanova, kitapta sosyal medya fenomenliğinden dijital ebeveynliğe, dijital terminoloji sözlüğüne ve hatta web sitesi kurulumuna kadar tüm bilgileri aktarıyor.