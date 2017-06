BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı her zaman için dimdik ayakta olacağız." dedi.

Ağbal, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi ile Bayburt İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftara katılanlarla bir süre sohbet eden Ağbal, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ağbal, daha sonra PTT çalışanlarının düğün salonunda organize edilen iftar programına da katıldı.

PTT çalışanlarının ramazanını tebrik eden Ağbal, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren bir ay olduğunu söyledi.

Ağbal, canı pahasına ülkeyi, milleti içerideki ve dışarıdaki şer odaklarına karşı kahramanca koruyan güvenlik güçlerine dua edilmesi gerektiğini belirterek, "Onların sayesinde bugün burada huzur içerisinde iftar yapıyoruz. Gerek askerlerimiz, gerekse polislerimiz bir yandan içerideki PKK terörüne karşı diğer yandan da dışarıda DEAŞ ve diğer şer örgütlerine karşı canla başla bir mücadele yürütüyor. Bu uğurda bugüne kadar çok sayıda şehit verdik, Allah hepsine rahmet eylesin." diye konuştu.

İçeride ve dışarıda ülkenin birliği ve beraberliğini bozmaya çalışan çok sayıda hain bulunduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Bunlara karşı hep beraber bir ve kardeş olacağız. Huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı her zaman için dimdik ayakta olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimiz için ortaya koyduğu büyük bir mücadele var. Son 14 yılda çok sayıda badire atlattık. En son 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında bu millet, bir defa daha büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara çıktık.

Milletimize, demokrasimize ve hükümetimize sahip çıktık ve o günden bu yana da terör örgütüyle her bakımdan sonuna kadar bir mücadeleyi yürütüyoruz."

Ağbal, kendilerini üzen bir konu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birtakım ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini, devletini yok etmeye kalkan bu alçakları adeta barındırıyorlar, kucak açıyorlar. O zaman da insanın aklına 'Gerçekten bu darbenin arkasında kim var, kimler var?' diye sormak geliyor, bu hakkı da bize veriyor. Allah'a şükürler olsun, biz bir ve beraber olduğumuz, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz sürece hiçbir güç bu milletin sırtını yere getiremeyecek."

- "PTT bu dönemde olağanüstü bir atılım içerisinde"

PTT ile iftihar ettiklerini kaydeden Ağbal, "PTT, bu dönemde olağanüstü bir atılım içerisinde. Eskiden, 'PTT' deyince sadece posta hizmetleri akla gelirdi. Şimdi ise bakıyorum PTT, her alanda var. Bankacılık dahi girmediği alan yok, Maliye ile dahi rekabet ediyor." dedi.

Ağbal, PTT yöneticilerini ve çalışanlarını yaşanan gelişmeler dolayısıyla tebrik ederek, "İnşallah PTT daha da güçlenir hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemiz açısından hepimizi memnun eden çalışmalar ve başarılar içerisinde olur. Bir kurum ayakta kalacaksa bu sadece çalışanları sayesinde olur. Siz ne kadar PTT'ye sahip çıkarsanız o kadar büyüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut da Maliye Bakanı Ağbal'a iftar programlarına teşrifleri dolayısıyla teşekkür etti.

Akbulut, PTT'nin 1840 yılında kurulmuş 176 yıllık kadim bir çınar olduğunu belirterek, "PTT Genel Müdürlüğümüzü yenilemeye, bir dünya markası yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde tamamının altında Sayın Bakanımızın da imzası olan bu yıl içerisinde birçok yenilik yapıldı." diye konuştu.

Programlarda Bakan Ağbal'a, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve ilgililer eşlik etti.