Dış hatları da açtı

SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 10 Haziran itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı. Havayolu, özel izinler çerçevesinde Ankara’dan Düsseldorf’a (XQ794), Antalya’dan Hamburg’a (XQ170), İzmir’den Zürih’e (XQ960) gerçekleştirdiği uçuşlar ile Ankara, Antalya ve İzmir’den dış hat uçuşu düzenleyen ilk havayolu oldu.

1989’dan bu yana Türkiye ile Avrupa arasında oluşturduğu hava köprüsü ile Türk turizm taşımacılığının belkemiği olan SunExpress, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce getirilen sağlık önlemleri çerçevesinde dış hat uçuşlarına başladığı ilk gün, İzmir’den 9, Antalya’dan 7 ve Ankara’dan 3 Avrupa şehrine karşılıklı olarak toplamda 38 uçuş gerçekleştirdi.

Ülkelerin seyahat yasaklarını kaldırmalarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde genişletilmiş dış hat uçuş planını duyuracak olan havayolunun mevcut dış hat uçuşları şu şekilde:

SunExpress, merkezi Antalya’dan Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine her gün uçuş düzenliyor. Havayolu, ayrıca Amsterdam’a haftada üç, Brüksel’e haftada iki ve Paris ile Kopenhag’a ise haftada bir kez sefer sunuyor.

İzmir kalkışlı Almanya uçuşlarını ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a her gün, Berlin’e haftada beş kez, Hamburg ve Hanover’e haftada üç kez olarak planlayan SunExpress, diğer Avrupa kentlerinden Zürih’e haftada dört, Amsterdam’a haftada üç, Brüksel ve Viyana’ya haftada iki, Paris, Kopenhag ve Stockholm’e haftada bir kez İzmir’den uçuş düzenliyor.

Merkezleri Antalya ve İzmir’in yanı sıra Anadolu şehirlerini de Avrupa’da en çok noktaya bağlayan havayolu SunExpress, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Ordu-Giresun, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu’nun 11 şehrinden Almanya’nın Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Hanover kentlerine uçuyor. Havayolu, Ankara ve Münih arasında sunacağı günlük uçuşların yanı sıra Amsterdam ve Brüksel gibi pek çok Avrupa kentine de uçuş düzenliyor.

Avrupa ülkelerinde hala uygulanmakta olan ve önümüzdeki günlerde kaldırılması beklenen seyahat kısıtlamaları çerçevesinde şu an için sadece Avrupa Birliği vatandaşlarınının yanı sıra Avrupa’da oturma izni, çalışma izni veya aile birleşmesi amacıyla D tipi pasaportu olan Türk vatandaşlarının kabul edildiği bu uçuşlar, önümüzdeki günlerde genişletilerek güncellenecekti.