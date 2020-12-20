Djitali anlattılar

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, pandemi döneminde dijital liderler ile KOBİ’leri çevrim içi platformda bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yılın son ‘Dijital Anadolu Canlı Yayınları’ etkinliği, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ve Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Utku Ünsal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Pandemi döneminde dijitalleşmede mesafe almış olan işletmelerin avantajlı olduklarını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, bu süreçte tüketici alışkanlıklarında yıllara yayılacak bir değişimin aylar içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Tezel, Visa’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği KOBİ anketine değinerek, KOBİ’lerin 3’te birinin pandemi süreciyle birlikte internet üzerinden satış ve pazarlamayı hayata geçirmek istediğini kaydetti. İşimi Yönetebiliyorum projesi kapsamında Visa’nın pandemi döneminde KOBİ’lerin işlerini online ortama taşımalarına yardımcı olduğunu belirten Tezel, bunun yanı sıra KOBİ’leri dijital ve temassız ödeme kabulü alanında desteklediklerini de belirtti.

Emre Ekmekçi: “KOBİ’ler dükkanının başında durduğu gibi e-ticaretin de başında durmalı”

Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla 136 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret hacmindeki büyümenin pandemi dönemi ile birlikte hız kazandığını söyleyen ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticarete yeni başlamayı hedefleyen KOBİ’lere yönelik tavsiyelerde bulundu. Satış kanalının bir ucunda dijitalleşmenin olması gerektiğini ifade eden Ekmekçi, “Ürününüzü e-ticaret kanalıyla müşteriye ulaştırmanın yöntemlerinden biri, bu işi iyi yapan satıcılara ulaşmak. Bu sayede ürünü yalnızca perakende değil, toptan da satabilirsiniz. Eğer bu işi kendiniz yapmak istiyorsanız, bir internet sitesi açabilirsiniz. Günümüzde bu iş için çok fazla hazır paket bulunuyor. Yine bu işi kendiniz yapmak istiyor ancak siteyle ilgilenemeyeceğinizi düşünüyorsanız pazar yerlerinden yararlanabilirsiniz. Türkiye pazar yeri anlamında çok gelişmiş bir ülke, e-ticaret hacmimizin büyük kısmı buralardan geliyor. Reklamdan ödeme altyapısına kadar pek çok hizmeti sağlayan pazar yerleri, işletmeler için büyük avantaj. Bunun yanında e-ticarette başarılı olmak istiyorsanız, e-ticaretin başında ‘bir tanıdık’ değil, kendiniz durmalısınız. Nasıl ki yeni bir dükkan açtığında işinizin başında duruyor, daha ilk günden işi çırağınıza bırakmıyorsanız, e-ticaret dükkanınıza da aynı özeni göstermeniz gerekiyor” dedi.

Utku Ünsal: “KOBİ’lerin dijital dönüşümü gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacı var”

Dijitalleşmenin her ölçekteki firmanın ve müşterinin hayatını kolaylaştırdığına vurgu yapan Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Utku Ünsal, şöyle devam etti; “Böyle bir ortamda KOBİ’lerin bu sürecin dışında kalması düşünülemez. Ticari hayatın devamlılığı için bir zorunluluk haline gelen dijitalleşme aynı zamanda, şirketlere yeni modeller, yeni iş fırsatları da sunuyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin üretimden satış pazarlamaya kadar tüm süreçlerini baştan uca teknolojiyle entegre etmesi gerekiyor. Diğer taraftan KOBİ’lerin bu büyük dönüşümü tek başlarına sağlayabilmelerinin zor olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle kamunun, finansal kuruluşların, STK’ların ve hatta dijital alanda öne çıkan aktörlerin, KOBİ’leri destekleyen uygun çözümler üretmeleri son derece önemli. Biz Türkiye İş Bankası olarak KOBİ’leri yol arkadaşımız olarak görüyor, bu kapsamda dijital ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Pandemi döneminde oluşturduğumuz ‘El Birliği İle Devam Destek Paketi’mizin içinde dijital dönüşüm kredisi de sunduk. ‘Geleceğe Öde’ ile işletmelerin online mağazalarında geleceğin alışverişini hiçbir ücret ödemeden yapabilmelerini sağladık. Bununla birlikte TÜRKONFED ile hayata geçirdiğimiz Dijital Anadolu Projesi ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile de işletmelerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

KOBİ’lere dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve bire bir koçluk hizmeti alımı

İki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla Mayıs ayından bu yana canlı yayın serileriyle sürdürülüyor. Diğer taraftan, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında, Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) hizmetleri de ulusal ölçekte, çevrim içi olarak KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor. Proje kapsamında, DDM’nin web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ’lere, dijitalleşme karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak sunuluyor. Koçluk için randevu talep eden ilk 100 KOBİ’ye dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve bire bir olarak koçluk hizmeti veren DDM, gelen talep üzerine kontenjanı 150’ye çıkardı. Bu şirketlere BANDWITT tarafından ücretsiz olarak verilecek dijital dönüşüm alanındaki bire bir koçluk hizmeti için başvuru alımı devam ediyor.

TÜRKONFED Hakkında:

Çatısı altında 30 federasyon ve 270 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.