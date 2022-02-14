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Doğa dostu halı
Doğa dostu halı
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Doğa dostu halı

Gümüşsuyu Ecocycle koleksiyonu Türkiye’nin her bölgesindeki İstikbal, Bellona, Mondihome ve Gümüşsuyu mağazalarında tüketici ile buluşuyor. Sürdürülebilir projeleri ile yarının doğasını bugünden korumak için projeler geliştiren Gümüşsuyu Halı, bu anlayışla doğada çözülmesi yıllar süren plastiklerden halı üreterek, plastikleri geri kazanıyor.

Doğa dostu halı

Gümüşsuyu Halı’dan doğa dostu proje. Sürdürülebilir projeleri ile yarının doğasını bugünden korumak için projeler geliştiren Gümüşsuyu Halı, bu anlayışla doğada çözülmesi yıllar süren plastiklerden halı üreterek, plastikleri geri kazanıyor.

Doğada yok olması yıllar süren pet şişelerin geri dönüştürülerek yeniden kazanımına yardımcı olan Ecocycle koleksiyonu bu sayede karbondioksit emisyonu, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına

katkıda bulunuyor.

Plastik geri kazanımı ile çevre korumasına katkı sağlarken ekstra dayanıklı halılar ile de Türkiye'de halı piyasasında farklılık yaratan ürünler tüketicisi ile buluşturuluyor.

Bunlara ek olarak; Antitoz özelliğe sahip olan Ecocycle koleksiyonu iplikten kaynaklı tozlanmayı ve tüylenmeyi en aza indirmeye yardımcı olarak evlerde ferah ve temiz bir ortam amaçlarken, modern ve vintage tasarıma sahip koleksiyonu ile evlere farklı dizaynlar sunuyor.

Gümüşsuyu Halı, bu teknoloji sayesinde ekstra dayanıklı ve şık tasarımları tüketicisinin beğenisine, en önemlisi de dünyamızın yararına sunuyor.

Gümüşsuyu Ecocycle koleksiyonu ve daha fazlası Türkiye’nin her bölgesindeki İstikbal, Bellona, Mondihome ve Gümüşsuyu mağazalarında!

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşsuyu EcocycleIstikbal Bellelona
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