Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa türk Renault
Kışlık bakım uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Doğal gaz kesintisi yok
Gaz kesintisi yok
Renault’a 6 ödül
Renault’a 6 ödül
Devlet büyütecek
Devlet büyütecek
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı

Doğal gaz kesintisi yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz"

Doğal gaz kesintisi yok
banner17

KOPENHAG (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğal gaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi.
Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve akıllı şehirler” programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, AA muhabirine Türkiye’nin doğal gaz arzını değerlendirdi.
Tancan, doğal gazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı. Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti:
"Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz."
- Danimarka ziyareti
Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka'ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ve diğer şehircilik ile kentsel dönüşüm uygulamaları, bu uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik.” dedi.

Tancan, Danimarka’nın bölgesel ısıtma uygulamalarına değinerek, “Danimarka’da özellikle bölgesel ısıtma uygulamaları Avrupa’daki birçok ülkeye, bölgeye göre daha başarılı, en çok ilgimizi çeken alanlardan birisi bu oldu. Diğeri de bizim de ülkemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz özellikle offshore (deniz tipi) rüzgar santrallerinin kurulmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Onun da buradaki uygulamalarını incelemiş olduk.” diye konuştu.

Danimarka Enerji Bakanlığında Daimi Sekreter Morten Baek ile yaptığı toplantı hakkında da bilgi veren Tancan, “Bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz bir stratejik plan söz konusu Türkiye’de. Türkiye’deki özellikle bölgesel ısıtmayla alakalı kapasiteleri, mevcut uygulamaları, bunun yasal zemine nasıl oturtulabileceğiyle ilgili birlikte çalıştığımız bir proje var. O projenin çıktılarını, detaylarını, süreçlerini değerlendirdik. Ayrıca verimlilik ile alakalı uygulamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi yaptık.” ifadeleri kullanıldı.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEnerjiDoğalgaz KesintisiDoğalgaz ArzıDOĞALGAZDanimarkaAbdullah Tancan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1