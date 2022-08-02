Doğaya kanat açtı

Doğuş Otomotiv’in, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, Doğuş Otomotiv Plus iş birliğinde hayata geçirdiği “Doğaya Kanat Açtık” projesi, üçüncü rotası olan Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa’daydı.

Doğa, yaban hayatı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Türkiye’nin en önemli kuş gözlem alanlarından biri kabul edilen Sultansazlığı ve Aladağlar’da bölgeye ait kuş ve yaban hayvanlarına yönelik gözlem gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde kaydedilen kuş türü sayısı üçüncü rota sonu itibarıyla 272’ye yükseldi. Proje önümüzdeki dönemlerde farklı rotalarda devam edecek.

Doğuş Otomotiv’in ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesinin Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan oluşan üçüncü rotası tamamlandı. Doğa, yaban hayatı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Türkiye’nin en önemli kuş gözlem alanlarından biri olan Sultansazlığı’nda ve Aladağlar’da iki günlük bir gözlem gerçekleştirdi.

2022 yılında başlayan ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi kapsamında bu zamana dek 272 kuş türü kaydedildi. Proje kapsamında Türkiye'de yaşan 497 kuş türünden 400'e yakının görülmesi hedefleniyor.

İlk durak Kayseri’de amaç Urkeklik oldu

Projen’nin Kayseri rotasında özellikle ülkemizde sayılı birkaç alanda yaşamlarını sürdüren ve 1800 metre üstü rakımlarda, kayalık ve dik yamaçlarda yaşayan Urkeklik, bu rotanın önemli hedef türlerinden biri oldu. Alper Tüydeş, 2.500-3.000 metrelik rakımlar arasında iki günlük çalışmasının sonucunda Urkeklik’i fotoğraflamayı başardı.

Ayrıca, yüksek dağ türlerinden Sakallı Akbaba, Kaya Kartalı, Alamecek, Karaiskete, Sarı Gagalı Dağ Kargası, Kaya Serçesi, Kar Serçesi, Büyük ve Sürmeli Dağbülleri de gözlemlendi ve kayıt altına alındı. Kayseri turunun sürprizi ise Yaban Keçileri oldu.

Gaziantep’teki Alamecek çekimleri

Alper Tüydeş, turun diğer durağı Gaziantep’te, özellikle güney kesimlerinde ve nehir kenarlarında yaptığı gözlemlerde, bölgeye has türlerden sayılabilecek Küçük Serçe, Boz Alamecek, Turaç gibi türler kayıt altına aldı. Böylece proje kapsamında Türkiye’de yaşayan tüm Alamecek türleri ve tüm akbaba türleri fotoğraflanmış oldu.

Rotanın son durağı Şanlıurfa

İklimi itibarıyla Türkiye’de pek çok kuşun endemik olarak kayıt altına alındığı Şanlıurfa’da iki gün süren gözlemlerinde Tüydeş, İbibik Toygarı, Çöl Toygarı, Küçük Çöl Toygarı, Kelaynak, Kılkuyruk Bağırtlak gibi sadece bu bölgede görülen kuş türlerini fotoğrafladı.

Bunun yanısıra Çizgili İshakkuşu, Yeşil Arıkuşu, Kap Kumrusu, Bağırtlak, Kum Kekliği, Büyük Kızkuşu, Irak Yedikardeşi bölgede kayıt altına alınan diğer önemli kuş türleri oldu.

Tüydeş “Bu projeyle hayalim gerçekleşiyor”

40 dereceyi aşan sıcaklılarda ve çorak arazide saatlerce kamuflajlı bir şekilde bekleyerek zor şartlarda fotoğraf çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Tüydeş “Bu proje sayesinde yıllardır hayalini kurduğum bir çalışmaya imza atıyoruz. Bir yandan kuş türlerini sağlanan imkanlarla fotoğraflıyoruz ve böylelikle insanların doğaya dikkatini çekecek güzellikteki kuşları doğa severlerle buluşturuyoruz, bir yandan da bu kuşların güncel durumunu veri tabanlarına kaydediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz için önemli olan Urkeklik, İbibik Toygarı ve Küçük Çöl Toygarı gibi türlerin başarılı üreme gerçekleştirdiklerini güncel olarak da belgelemiş oluyoruz. Kuşlar hedef türümüz olsa da Kayseri’de Anadolu Gelengileri ve Yaban Keçileri ile karşılaşmamız muazzamdı. Urfa’da Bozkır Keleri ve tilki günün sürpriz türü olmuştu.” dedi.

Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi iş birliğiyle hayata geçen ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi, iklim değişikliği, yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve yanlış kentleşme gibi nedenlerden ötürü tehlike altındaki göçmen kuşlara ve bunların göç yollarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafları çeken Alper Tüydeş’le birlikte gerçekleştirilen Doğaya Kanat Açtık projesinde ayrıca Türkiye’deki ender, soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini de gözlemlenecek.