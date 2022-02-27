DOKAY 27 yaşında

Türkiye ve Yunanistan operasyonlarıyla Ege Denizi’nin iki yakasını birleştirerek dostluk köprüsünü de kuran Dokay, firmada 5, 10 ve 15 yılını dolduran çalışanlarını da teşekkür plaketleri ile onurlandırdı. Dokay Akademi ile kendini geliştirmek isteyen çalışanları için de özel bir platform kuran Dokay, yeni dönemde takım ruhu ile çalışan mutluluğunu sağlayarak yeni projelerle büyümesini de sürdürmeyi hedefliyor.

Ortak akılla yönetiliyor

Bir kurum manifestosu olarak “omuz omuza, birlikte, güçlü ve mutlu olma” felsefesini her daim saklı tuttuklarını ve kurumsal itibarının ancak çalışanlarının eğitimi, gelişimi ve mutluluğu ile mümkün olabileceğine inandıklarını belirten Dokay Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Özen, işyerini bir bütün olarak düşünen, her kademeden personelin karar alma mekanizmasına dahil olarak iş gelişimini destekleyen bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Dokay, çatısı altında ayrımcılık karşıtı ilkelerimiz ile her fikre açık, şeffaf bir geleneği sürdürdüklerini anlatan Özen, “İnsan kıymetleri felsefesi ile tüm çalışanlarımıza önem veriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimleri konusunda birçok kurum içi faaliyeti hayata geçiriyoruz. “Performans Yönetim Sistemi’ni” de başarı ile hayata geçirdik. Firma olarak 2021 yılında faaliyete geçen “Dokay Akademi” oluşumu ile şirket içindeki bütün birimleri kapsayan kariyer sınavlarıyla terfi ve yatay geçişleri sağladık. Bu sayede çalışanlarımızın kariyer planlamalarının liyakata dayalı yapılmasını ve kariyer sınavlarıyla da bu uygunluklarının ölçülmesini sağlayarak inovatif bir yaklaşım sergiledik” dedi.

Çalışan mutluluğu esas

“Eğitim Şart” Programı kapsamında, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimler alma yönünde destek sağladıklarına dikkat çeken Özen, Dokay Akademi’de, departmanlara ve kişilere özel eğitmenlerin atanmasıyla, oryantasyon sürecinden başlamak üzere teknik eğitimler verildiğini kaydetti. Toplamda 183 çalışanları olduğunu, tüm çalışanların aynı şartlar altında, demokratik ve huzur içinde çalışmalarına zemin hazırladıklarını vurgulayan Özen, şöyle konuştu: “

Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyim. Çalışan motivasyonunu temel alan eğitim ve toplantılar düzenliyoruz. Kurum kültürünü birinci ağızdan dinleme, daha iyi anlama ve çalışan bağlılığını arttırma konusunda fırsatlar sunuyoruz. Ekibe her yeni katılan personele “Aramıza Hoş geldin” toplantılarına bizzat katılıyorum. Ekibe yeni katılan bir personel değil, okula yeni başlayan öğrenci hassasiyetinde bir ortam sunuyoruz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Karşıyaka Şube, Bayraklı Şube, Alsancak Şube, Ankara Yenimahalle Şube, Balıkesir Edremit Şube, Konya Selçuklu Şube, Sakız Adası gibi önemli lokasyonlarda ofislerimiz yer alıyor. Dokay Rent a Car, Dokay 2. El ve İzmir’de Dokay Otopark hizmeti ile sektörün hızlı ve güvenilir altyapısına sahip firmaları arasındaki yerimizi koruyoruz.”

DOKAY Rent A Car HAKKINDA

DOKAY, 25 yılı aşkın deneyim ve birikimle araç kiralama sektöründe hizmet vermekte olup, çeşitli marka ve modellerden oluşan araç parkı ile araç kiralama hizmeti vermektedir. DOKAY, bireysel ve kurumsal müşterilerinin günlük ve aylık kısa dönem araç kiralama ihtiyaçlarına Dokay Rent A Car markasıyla, 12 aydan 48 aya varan uzun dönem operasyonel araç kiralama ihtiyaçlarına Dokay Filo Kiralama markasıyla hizmetler sunmaktadır.

Dokay Filo Kiralama

Dokay Filo Kiralama, 2005 yılında operasyonel filo kiralama sektöründe hizmet vermeye başladı. Kuruluşunun ilk yılında sektöre hızlı ve güçlü bir şekilde giriş yapan Dokay Filo Kiralama; bugün 4000'den fazla araç parkı ile sürdürülebilir ve karlı büyümesine devam ediyor. Müşteri memnuniyeti odaklı sürdürülebilir büyüme anlayışı doğrultusunda operasyonel filo kiralama sektöründe yeni bir vizyon yarattı. Türkiye’nin her noktasında müşterilerini hızlı ve sorunsuz hizmetlerle buluşturan Dokay Filo Kiralama, “Mutlu Müşteri” hedefi ile her geçen gün operasyonel alt yapısını güçlendirmektedir. Operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösterdiği 9 yıl içerisinde güvenilirliğin adresi oldu. “Söz verdiysek yaparız” anlayışı ile çalışanlarından müşterilerine kadar tüm değer zincirine aynı güveni tahsis etmektedir. Sadece kiralamak değil, kiralama süresince müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını kendi sorunları gibi gören çalışanları sayesinde sektörde farklılığın merkezi haline geldi. En uygun fiyatlar ile en kaliteli hizmetleri bir araya getirme başarısını gösteren Dokay Filo Kiralama, kısa süre içerisinde Türkiye’nin lider operasyonel filo kiralama şirketleri arasına girmeyi başardı. Dokay Filo Kiralama binlerce müşterisi ve araç parkı ile Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde lider konumunu korumaktadır.

Dokay 2. El

Dokay 2. El, her marka ve modeldeki yüzlerce aracı ile hayalleri karşılayan bir anlayışına sahip. İkinci el araç sektöründe uzman eksperleri sayesinde, araçları en ince detayına kadar kontrol ederek araçların iyi yönlerini paylaşabildiği gibi hatalı kısımlarını da paylaşabilen özgüvenli bir anlayışa sahip.

Dokay Otopark

Dokay güvencesi ile müşterilerine, şehir hayatını kolaylaştıran güvenli ve rahat kurumsal otopark hizmetleri sunmaktadır. İzmir’de bulunan Punta Residence, Gürel Residence, Kahramanlar katlı otoparkları ve Tekel otoparkında müşterilerin araçlarını 7 gün 24 saat kapalı devre güvenlik kameraları, yangın alarm sistemleri ve görevli personeliyle korumaktadır.