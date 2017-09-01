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Doluluk yüzde 90'lara ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale ve çevresindeki oteller neredeyse doldu.

Doluluk yüzde 90'lara ulaştı

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale ve çevresindeki otellerde doluluk oranı, bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 90'lara ulaştı.
Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yurt genelinde turizm hareketliliği yaşandığını belirterek şöyle konuştu:
"Şu anda bölgemizde çok ciddi bir yoğunluk var, otellerimiz yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda. Denizli bölgesinde tüm otelci arkadaşlarımızla hazırladığımız 'Termal iyi gelir' kampanyasıyla 12 ay boyunca uygun fiyata tatil imkanı sunuyoruz. Misafirlerimiz özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret ediyor. Pamukkale'yi dünyanın çeşitli ülkelerden çok sayıda turist ziyaret ediyor."
Uzun tatil turizmcilere bir can suyu oldu
Şen, uzun tatilin turizmcilere de bir can suyu olduğunu dile getirdi.
Balıkesir'den Pamukkale'ye gelen Uğur Lapanta, tatilini beyaz travertenlerin arasında geçirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Sevinç Ayrılmış ise Pamukkale'yi herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.
Londra'da yaşayan Gülseren Yağız da "Burası çok güzel. Her yer kar beyazı gibi. İyi ki gelmişim." dedi.
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu

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EkonomiKurban BayramıPamukkaleTurizmUNESCO Dünya Miras Listesi
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