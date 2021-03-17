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Dört şirketi birden aldı

Yönetim kurulu başkanlığını Güven Saygın’ın yaptığı Saygın Grubu, 2020 yılı bitmeden 4 şirketi bünyesine kattı. Mekanik ve teknolojik tesisat malzemeleri sektöründe de büyümeyi, karlılığını ve pazar payını artırmayı hedefleyen Grup, sektörün önemli şirketlerine ortak oldu.

Dört şirketi birden aldı

2018 yılında çekildiği inşaat sektörüne kısa süre önce yeni projelerle dönüş yapan Saygın Grubu, 2020 yılını yeni yatırımlarla kapattı. Yönetim kurulu başkanlığını Güven Saygın’ın yaptığı şirket, bünyesine kattığı dört şirket ile gücünü arttırdı.

Yönetim kurulu başkanlığını Güven Saygın’ın yaptığı Saygın Grubu, 2020 yılı bitmeden 4 şirketi bünyesine kattı. Mekanik ve teknolojik tesisat malzemeleri sektöründe de büyümeyi, karlılığını ve pazar payını artırmayı hedefleyen Grup, sektörün önemli şirketlerine ortak oldu.

Bolinta Endüstriyel Malzeme A.Ş ve Kuark Teknik Malzemeler Ltd şirketleriyle ortaklık yapan Saygın Grubu, her iki şirketin de çoğunluk hisselerini satın aldı. Teknik servis ve hizmet sektöründe de atılım yapmak ve gücünü artırmak isteyen şirket, Boser Servis Hizmetlerini de bünyesine kattı.

Bu alımlarla birlikte alanında dikkat çeken Saygın Grubu, geri döndüğü inşaat alanında da yatırımlarına devam ediyor. Bu alanda da sektörün durumuna göre pozisyon almayı hedefleyen firma, Nat Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş’nin tamamına sahip oldu. Böylece Nat Gayrimenkul bünyesinde yer alan çeşitli metrekarelerdeki gayrimenkuller de Saygın Grubuna geçmiş oldu. Şirket, satın almaların tamamını öz sermayesi ile tamamladı.

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