Duayen bankacıya vefa

56 yıllık duayen isimden bankacılık sektörüne veda etti... Yarım asrı aşkın kariyerinde Türk bankacılık sektörüne önemli katkılar sunan, 22 yıldır Anadolubank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan duayen isim Yusuf Gezgör, sektöre veda ediyor.

Kariyerine 1967 yılında Osmanlı Bankası’nda başlayan Yusuf Gezgör ardından Türk Ekonomi Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde yer aldıktan sonra 2001 yılında Türk Bankacılık sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli ve güçlü oyuncusu Anadolubank’ın yönetimine katıldı.

Gezgör, Anadolubank’taki 22 yıllık görevi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak birçok başarılı çalışmalara imza atarak, yarım asrı aşan tecrübesi, vizyonu ve liderliği ile Anadolubank’ın büyüme yolculuğunda önemli roller üstlendi.

Anadolubank çalışanları, Yusuf Gezgör’e olan şükranlarını şu sözlerle dile getirdi; “2001 yılından bugüne, bizlere aktardığı tecrübe ve bilgi eşliğinde birlikte yol aldık. Saygınlığı, çalışkanlığı ve tevazusu ile her birimize örnek oldu. Sayın üstadımızı daima örnek kişiliği ve başarılı çalışmaları ile saygıyla hatırlayacağız. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlık, esenlik ve mutluluklar dileriz.”

Anadolubank hakkında:

1997 yılında HABAŞ Grubu tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank, bugün Türk bankacılık sektörünün dinamik ve saygın kurumları arasında yer almaktadır. 116 şubeyle müşterilerine hizmet veren Banka, çalışanları ve iş süreçlerini destekleyen bilişim teknolojileri sayesinde büyümeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. Anadolubank, verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle kısa sürede çağdaş bankacılığın tüm gereklerini yerine getirerek etkin bir yapılanmaya kavuşmuş, performans grafiğini sürekli yükseltmeyi başarmıştır. Anadolubank bir Habaş Şirketler Grubu iştirakidir.