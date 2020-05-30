Düğüne hazırlar

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bayram sonrası yeni normalleşme sürecine istinaden mobilya sektörü için de çarkların yeniden dönmeye başladığını ifade etti. Yılın ikinci yarısından umutlu olduklarını belirten Başkan Balcı, özellikle Temmuz ayında yapılması planlanan düğünler için ertelenen mobilya alışverişlerinin satışa dönmeye başlamasıyla mobilyacıların da nihayet yüzünün gülmeye başlayacağını belirtti.

1 Haziran’da perakende sektöründe mağazaların tekrar açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mustafa Balcı, “Sektörümüz 2020 yılına güzel bir giriş yapmıştı ancak Korona virüs salgını nedeniyle yurt içinde satışlarımız Mart ayı itibariyle yüzde 80 oranında düşüş yaşamıştı. Mayıs ayı ile birlikte yeni normalleşme sürecine giren sektörümüzde tüketicilerimiz için mağazalarımızda tüm hijyen önlemleri alınmıştır. En güzel modellerimiz mağazalarımızda yeni sahiplerini bekliyor” dedi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Temmuz ayında başlaması planlanan düğün sezonu için markalarımız çeşitli kampanyalara imza atıyorlar. KDV indiriminin etkileri gecikmeli de olsa mobilya alışverişlerine yansıyacak” dedi.

“Ülkemizde evliliklerde ortalama 15 – 20 Bin TL’den başlayan mobilya alışverişleri; ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 Bin TL’ye kadar ulaşabiliyor” diye belirten Mustafa Balcı, “Haziran ayında yaşanmasını beklediğimiz satış hareketliliği ile birlikte iç pazarda yılsonuna kadar 60 Milyar TL’lik bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Mustafa Balcı ayrıca “Millet olarak salgın boyunca zor günlerden geçtik. Ancak artık her şey yavaş yavaş yeniden normalleşmeye başladı. Biliyoruz ki evlilik alışverişleri hem yuva kuracak gençler hem de bu süreçte çocuklarını destekleyen aileler için meşakkatli bir süreçtir. MOSDER üyesi mobilya markalarımızın düğün sezonuna özel kampanyalarıyla alım gücü düşük olan vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla mobilya alışverişini yapabilecekler” diye ifade etti.

MOSDER üyesi mobilya markaların yapmış olduğu bazı kampanyalar arasında;

2019 yılı fiyatlarıyla satışa devam eden markalar,

Ayrıca %30, ikinci ürüne %50 indirim ve anlaşmalı banka kartlarına özel 2 ay ötelemeli 16 taksit imkanı sunan markalar,

Nakit Alışverişlerde %0 KDV uygulayan markalar,

Ücretsiz mimari destek hizmeti veren markalarla birlikte,

Belli tutar üzerinde alışverişlerde tüketicilerine hediye çeki veren ve anında 1.000 TL’ye kadar indirim sunan MOSDER üyesi mobilya markaları bulunuyor. Koltuk takımlarından, yemek odalarına, yatak odalarından TV ünitelerine, aksesuar ve halıya kadar birçok üründe tüm kampanyalara ek avantajlı indirimler sunuluyor…