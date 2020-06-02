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Dünya Bankası'ndan kredi desteği

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası’ndan Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladı.

Dünya Bankası'ndan kredi desteği

Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması imzalandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan ve Hazine garantörlüğünde toplamda 316 milyon avroluk kredi kullandırımını içeren Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilimizde faaliyet gösteren firmalarımızın kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Projeyle, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmelerine finansal kaynağa ve becerilere erişim imkanı sağlanması ve kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

KOBİ’lere ve büyük işletmelere verilecek

Dünyaca ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu dönemde istihdamı artırmaya yönelik kaynağın sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemine dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, kredinin bir kısmını büyük işletmelere kullandıracaklarını, bir kısmını da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ’lere kullandıracaklarını söyledi. Ayrıca kredi kullandırımında bankanın, Dünya Bankası standartlarına uyumlu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi’nin esas alınacağını belirtti. İbrahim Öztop “Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi’nde hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacağız. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerilerini ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla danışmanlıklar sunacağız” dedi.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise “Dünya Bankası olarak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile belirlediğimiz illerde faaliyet gösteren firmaların Türkiye’de istihdam yaratma koşullarını geliştirecek olan Kayıtlı İstihdamın Arttırılması Projesine destek vermekten son derece memnunuz.Bu proje, hedeflediğimiz bölgelerde tüm vatandaşlara ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası Kredi
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