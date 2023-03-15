Dünya çok beğeniyor

Türkiye’nin yükselen değeri, Güneydoğu Anadolu’nun dünyaya açılan markası Alvero, yakın tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımız şu günlerde, şehrini terk etmek zorunda kalan depremzedelerimize istihdam sağlamak için çalışmalarına başladı. Alvero, yetkinlik gözetmeksizin kadrosunu genişleterek vatandaşlarımıza ve ülkemize destek olmayı amaçlıyor.

Alvero, Ak Meşe Mobilya bünyesinde Artedoor ve Artedecor markalarıyla birlikte üst düzey ve yüksek teknoloji tasarımlar üretiyor. Dikkat çeken mutfak ve banyo tasarımlarıyla Arvero, İngiltere, Gürcistan, Irak gibi ülkelerde Türkiye mobilya sektörünün yetkinliğini kanıtlayarak, adını gururla duyuruyor.

Diyarbakır Organize Bölgesi içerisinde 200’e yakın çalışanıyla 16.500 metrekaresi kapalı olmak üzere 31.000 metrekarelik açık alan üzerine kurulu Ak Meşe Mobilya, ahşap kapı ve mobilya üretimiyle 55 yıldır adından söz ettiriyor. Her geçen gün yeni ve teknolojik tasarımlarıyla sektördeki yerini sağlamlaştıran Ak Meşe Mobilya, Alvero Concept, Artedoor ve Artedecor markalarıyla mutfak, banyo, giyinme ve vestiyer odaları üretimine devam ediyor. Aynı zamanda iç ve dış pazarda konut, otel, iş merkezi ve hastaneler için ürettiği ahşap mobilya modelleriyle de adından söz ettiriyor.