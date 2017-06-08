EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı Devleti döneminde 1840 yılında "Postahane-i Amire" adıyla İstanbul'da kurulan ilk posta teşkilatı, bugün PTT olarak dünya markası yolundaki çalışmalarını sürdürüyor.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT'nin dünya markası olma yolunda önemli hamleler yaptığını söyledi.

Gelecek yıllarda gerçekleşecek projeleri şimdiden uygulamaya başladıklarını belirten Bozgeyik, "10-15 yıl önceye göre çok büyük değişim yaşayan anonim şirketimiz, bir dünya markası hamlesini, projesini süratle gerçekleştirmek için hızlı adımlar atmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında inşallah bugün 40 bin olan çalışanımızı 100 bin olarak perçinlemek istiyoruz. Bu bizim stratejik planımız." diye konuştu.

PTT AŞ'de istihdam çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde sadece istihdam anlamında 2 bin 500 kişi alan PTT AŞ, 2 bin 500 kişi daha almak için planlamalarını yaptı. Yıl sonuna kadar da bunu gerçekleştirecek.Tabii bu arada dünyaya açılma projelerini de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dünya Posta Birliği Başkanlığı vesilesiyle son altı 6 ay içerisinde 16 ülke ile ikili e-ticaret konusunda anlaşmalar yaptık. Özellikle posta ve bankacılık alanında, kargo ve lojistik alanında, e-ticaret ve sigortacılık alnında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla ülkemiz insanına daha fazla hizmet götürmek, ülkemiz insanının huzur ve refahını daha ileriye taşımak amacıyla bunları yapıyoruz. Bu arada da istihdam üretiyoruz, ekonomi büyütüyoruz ve özel sektörümüzle birlikte dünyaya açılma planlarını, projelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah hep beraber ileriki günlerde daha iyi noktalarda olacağımızı görmekteyiz."

Bozgeyik, PTT AŞ'nin bugün itibarıyla dünya posta sektörünün liderliğini yürüttüğünü vurguladı.

Dünyada posta alanında lider konumda yer aldığını belirttiği PTT'nin aynı zamanda sektöre yön verdiğini dile getiren Bozgeyik, "Sektöre yön vermeyi yaparken de yerli mühendislerimizle örnek çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla inşallah paylaşacağız. Şu anda Ar-Ge ve teknoloji alanında yaptığımız önemli çalışmalar var. Bunları hazır olduğu oranda halkımızla, işletmelerimizle, kamu kurumlarımızla paylaşıp, ülkemizin teknolojik ilerlemesine de bu anlamda katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



