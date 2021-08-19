Dünyaya açılıyor

Mobilyada kalitenin adresi Kelebek, 2021 yılında büyümesine hız kazandırdı. Ocak ayından bu yana gücüne güç katan Kelebek Mobilya, 30 yeni mağaza açarak zirveye koşuyor. Marka, toplam 200 mağazaya ulaşmayı ve yurt dışında da 15 ülkeye daha giriş yapmayı hedefliyor.

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, büyüme atağını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle pek çok yatırımların ertelendiği bu dönemde Kelebek Mobilya, her ilde olma hedefi doğrultusunda mağazalaşma sürecine devam ediyor. Şu anda 59 ilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yılbaşından bu yana yurt içinde 30, yurt dışında ise 4 tane olmak üzere toplam 34 mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yurt dışında 15 ülkede daha olmayı ve yurt içinde yeni satış noktalarımızla toplam 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Dünyaya açılmaya devam ediyoruz’

Tolga Kaya, 2021 yılının geçen yıla göre daha pozitif bir seyir izlediğini belirterek, Kelebek Mobilya’nın da her yıl belirlediği büyüme stratejisi çerçevesinde sürdürülebilir şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. “Yurt içinde mağaza açma hedeflerimizi Turquality destekleriyle hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 32 ülkeye ihracatta bulunuyoruz. Her yıl belirlediğimiz planlarımızla gelişiyor, son tüketicinin görüşlerini dikkate alıyor ve üretim kapasitemizi de yeni yatırımlarımızla büyütmeye devam ediyoruz” diyen Tolga Kaya, “İhracatımıza, e-ticaretimize, teknolojik altyapımıza verdiğimiz önem ve yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkan isimlerden olmaya devam edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında 15 yeni satış noktası

Yurtdışı pazarlarına da değinen Tolga Kaya, sektör büyüklüğü ve ihracat hedeflerine yönelik de şunları aktardı: “Dünya mobilya sektörünün en büyük sekizinci ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörü, yaygın üretim ve satış ağı ile her yıl sürdürülebilir bir şekilde büyüyor. Bugün için Türkiye’nin hemen her bölgesinde üretim yapılmasının yanı sıra ihracat ağıyla da kendi sektöründe farkını ve gücünü ortaya koyan sektör, Türkiye’de 36 bin üretici, 50 bin mağaza, doğrudan 500 bin dolaylı 1 milyon istihdam sağlıyor. Mobilya sektörünün 2021 yılı ihracat hedefi 4 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için sektör ve Kelebek özelinde çalışıyoruz. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da konsept mağazalar ile büyüme planımız var. Azerbaycan, Sri Lanka, Moğolistan, Hindistan, S.Arabistan, Libya, Mauritus, K.Irak, Fildişi Sahilleri, KKTC, Avusturya, Hırvatistan, Katar ihracat yaptığımız bazı ülkeler. 2021 yılında ise 15 yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz. Gabon, Kenya, Gana, Fildişi Sahili, Katar, Fas, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Avusturalya, İngiltere, Romanya, Kanada, Sırbistan ve Fransa hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor.”