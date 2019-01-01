Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Philadelphia GCM İnci Akü Formula A tüm yurtta atatürk anıldı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular

Dünyaya örnek oldu

Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 14 yıl geçerken, bu adım dünyanın pek çok ülkesindeki paradan sıfır atma operasyonlarına da ilham kaynağı oldu - Merkez Bankası, benzer kararları uygulamak isteyen Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında olduğu ülkelere danışmanlık sağladı

Dünyaya örnek oldu
banner17

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türk lirasından 6 sıfır atılması adımını 14 yıl önce başarıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, dünyanın pek çok ülkesindeki benzer uygulamalara da destek sağladı.
AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edindiği bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, 1 Ocak 2005'te Türk lirası banknot ve madeni paralardan 6 sıfır atıldı. E8 Emisyon Grubu Yeni Türk lirası (YTL) banknot ve madeni paraları tedavüle çıkarıldı. O dönemde yapılan operasyonla örneğin 1 milyon liralık banknotlar 1 YTL olarak anılmaya başlandı.
Bu para reformunun ikinci aşamasında 1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk lirasına dönüldü. Böylece, E9 Emisyon Grubu Türk lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma verildi. Bu operasyonla 1 YTL, 1 Türk lirası oldu.
Merkez Bankasınca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu süreç sonrasında birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.
Öte yandan, Almanya Merkez Bankası da Türkiye'ye bir heyet göndererek, YTL operasyonu ve geçiş sürecine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Türkiye'den bir heyet İran'a giderek operasyonu anlattı.
- Banknotların değişim süreci devam ediyor
2005'te başlayan Türk lirasından 6 sıfır atılması operasyonu süreci tamamlanırken, YTL banknotların piyasadan çekiliş ve zaman aşımı süreci de devam ediyor. 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıTLMerkez Bankası6 Sıfır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1