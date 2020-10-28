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Dünyaya ulaştıracak

Hepsiyurtdışından sayfasından alınan ürünlerin, yurt dışındaki çıkış noktalarından Türkiye’deki alıcının kapısına kadar olan lojistik hizmetini, Türk Hava Yolları’nın ZTO Express ve PAL Air gibi dev markalarla ortak girişimi olan We World Express üstleniyor.

Dünyaya ulaştıracak

Türkiye’nin ve bölgenin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerine sunduğu “hepsiyurtdışından” hizmetinin kapsamını genişletiyor. Türk Hava Yolları’nın iştiraki olan Hongkong merkezli ekspres kurye şirketi We World Express (WWE) ile başlatılan iş birliği sayesinde Hepsiburada müşterileri, yurt dışından birçok farklı kategorideki geniş ürün yelpazesine, uygun fiyatla, güvenle ve hızla ulaşabilecek.

Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için her geçen gün ürün ve hizmetlerine yenilerini eklemeye devam eden Hepsiburada, yurt dışından getirilen ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik, hızlı ve hijyenik bir şekilde ulaşmayı sağlayan “hepsiyurtdışından” hizmetinin kapsamını yeni iş birlikleriyle güçlendiriyor. Hepsiburada, ekspres kurye şirketi We World Express ile yaptığı iş birliği sonucunda, hepsiyurtdışından sayfasından verilen siparişlerin ortalama 1 hafta içinde teslim edilmesini sağlıyor.

Hepsiyurtdışından sayfasından alınan ürünlerin, yurt dışındaki çıkış noktalarından Türkiye’deki alıcının kapısına kadar olan lojistik hizmetini, Türk Hava Yolları’nın ZTO Express ve PAL Air gibi dev markalarla ortak girişimi olan We World Express üstleniyor. Uluslararası lojistik sektöründe öncü olarak, dürüstlüğü, yeniliği, takım çalışmasını, yüksek kaliteli profesyonel hizmetleri ve lojistik çözümleri üreten We World Express, 100’den fazla ülkeyi kapsayan geniş uçuş ağıyla global hizmetlerini sürdürüyor.

hepsiyurtdışından müşterilere ne sağlıyor?

Hepsiburada’nın, yurt dışındaki ürünlere erişimi hızlı ve güvenli kılmak için hayata geçirdiği hepsiyurtdışından hizmeti kapsamında, müşterilerinin Türkiye’den alışveriş yaparmışçasına kolay ve zahmetsizce alışveriş yapmalarını sağlıyor. “hepsiyurtdışından” etiketi taşıyan ürünler, sepete eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek ürünler için sürpriz bir maliyet ile karşılaşılmıyor. Satın alma ve sonrasındaki tüm süreçler şeffaf ve takip edilebilir şekilde yürüyor. Hepsiburada, birçok farklı ürün grubunda müşterilerine kaliteli bir yurt dışı alışverişi deneyimi sunuyor.

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci iş birliği ile ilgili şunları söyledi: Hepsiburada olarak, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev bir ekosistemi yönetiyoruz. Hedefimiz olan Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmaya doğru emin adımlarla ilerlerken, alanında lider şirketlerle iş ortaklıkları yapmaya ve müşterilerimizin alışveriş deneyimine katkı sağlayacak yatırımları sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın ortak girişimi olan We World Express ile yeni bir iş birliği başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle birlikte; müşterilerimize ihtiyaçlarını yurtiçinden alışveriş yaparmışçasına hızlı ve pratik şekilde ulaştırarak, sunduğumuz online alışveriş deneyiminin çıtasını daha da yükseltmeye devam ediyoruz. Bizimle aynı vizyona sahip, hızlı ve kaliteli teslimatı ilke edinmiş WWE ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen ise, “Dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip, kıtalar arasında hava kargo köprüleri kuran Turkish Cargo olarak, kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren ekspres kurye iştirakimiz We World Ekspres’in 100’den fazla ülkeye ulaşmasını sağlamaktan ve Hepsiburada gibi önemli bir e-ticaret platformuyla bu değerli anlaşmayı yapmasından mutluluk duyuyoruz. Bu stratejik hamle ile başarılı hizmet döngümüzü ve e-ticaret odaklı yatırımlarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

We World Express CEO’su Hakan Bulat ise şöyle konuştu: We World Express olarak güçlü alt yapımız, hızlı ve güvenilir teslimat hizmetimiz ile Hepsiburada müşterilerinin yurtdışından yaptıkları alışverişleri teslim edeceğiz. We World Express, uçtan uca verdiği teslimat hizmeti ve kuvvetli IT altyapısı ile partnerlerine yeni fırsatlar yaratmaya ve çözüm ortağı olmaya devam edecek.

We World Express ve Hepsiburada iş birliğini takiben yurt dışından binlerce ürün sahiplerine hızlı, güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmaya başladı. Bu ürünler arasında öne çıkanlar ise robot süpürge, akıllı saat, kulaklık, ateş ölçer oldu.

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HepsiburadaWe World ExpressHepsiyurtdışındanThy
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