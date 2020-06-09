Dünyayı kilitledi

Endüstriyel kilit sektöründe 90 ülkeye ihracat yapan Mesan Kilit, 2020’de yüzde 20 oranında büyüme hedefliyor. Şirketin Global Satış Direktörü Hasan Eğin, Covid-19 nedeniyle birçok ihracat pazarının kapandığını ancak buna rağmen ilk çeyrekte yüzde 22,5’lik büyüme yakaladıklarını söyledi.

Dünya, Covid-19 salgınında ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan bir döneme giriyor. Söz konusu dönem, küresel ticarette çarkların yeniden dönmesi adına kritik önem arz ediyor. Endüstriyel kilit sektöründe 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren Mesan Kilit, ilk çeyrekte yüzde 7’si ihracattan olmak üzere yüzde 22,5 oranında büyüme kaydetti. Mesan Kilit Global Satış Direktörü Hasan Eğin, şirketin 2020 perspektifini ve şirketin ‘Yeni Normal’deki hedeflerini aktardı.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE YATIRIMA DEVAM

Salgın sürecinde en çok etkilenen ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen Hasan Eğin şu bilgileri paylaştı: “Özellikle İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere ihracatımızın içinde önemli bir paya sahip. Salgında Çin’den sonra merkezin Avrupa olması mevcut ihracatımızı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen ilk çeyrekte yerimizde saymadık ve yüzde 22,5’lik büyümede yüzde 7 ihracat payı elde ettik. Yeni teknolojilere ve yeni ürünlere yatırım yapma alışkanlığımızı devam ettireceğiz. Elektronik kilitlerde yeni versiyonlara geçiyoruz. Otomotiv sektörüne uygun yeni kilit tasarımlarımıza hız verdik ve mevcut ürün yelpazemizi artırıyoruz. Hijyenin hayatımızın yeni standardı olacağı bilinci ile anti-bakteriyel ürünlere yeniden hız veriyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bu yıl büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

SAĞLIKTAKİ BAŞARIMIZI EKONOMİYE TAŞIMALIYIZ

Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 4,5’lik büyüme performansının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Eğin, “İkinci çeyrek büyüme rakamları, yıl sonu büyüme hedefimiz açısından kritik öneme sahip. İkinci çeyrekte yüzde 1 ile 2 arasında daralma yaşamamız, 2020’yi pozitif büyüme ile kapatacağımız anlamına gelir. Sağlıkta yakaladığımız başarıyı ekonomiye taşımalıyız. Salgın süreci dünya için bir bakıma tedarik zincirlerinde kırılma yaşanacağı anlamı da taşıyor. Çin endeksli Uzak Doğu tedarik zincirinin yapısı değişecek. Amerika pazarından bunun sinyallerini alıyoruz. Türkiye için bu olumlu sinyaller Avrupa’ya da yansıyacaktır. Doğru strateji belirlersek Türk firmaları daha fazla ülkeye ihracat yapma imkanı bulacak. Üretim kalitemiz ve potansiyelimiz bizi ihracatta çok daha farklı noktalara taşıyacak. Mesan Kilit olarak buna inancımız tam.” şeklinde konuştu.

SANAL TİCARETİN DİNAMİZMİ HEYECAN VERİCİ

Mesan Kilit’in dijital pazarlama ağlarına ciddi yatırım yaptığını belirten Hasan Eğin, “Salgın, küresel ticarette iş yapma rutinini de değiştirdi. Kataloglarımız dijitalleşiyor, 3D platformalar üzerinde yatırım planlarımız hazır. Özellikle dış ticarette yüz yüze iletişim olmazsa olmaz ancak 2021 ve sonrasında iş dünyasını daha dijitalleşmiş bir iş hayatı bekliyor. Gerekli hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sanal ticaretin dinamizmi bizi heyecanlandırıyor.” dedi.