Dünyayı önemsiyoruz

Sun Tekstil’in Bağlı Ortaklığı Ekoten, CDP İklim Değişikliği Raporlamasında Liderlik Seviyesine Yükseldi... Daha güzel bir gelecek için sürdürülebilir bir dönüşüm yaratma amacıyla çalışan Ekoten Tekstil, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP’nin İklim Değişikliği Raporlamasında A- puanını alarak liderlik seviyesine yükseldi.

Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. CDP, şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor.

Çevresel sorumluluklarını yerine getirme hedefi doğrultusunda hareket eden ve karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan Sun Tekstil bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in 2022 yılında yapmış olduğu CDP İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda puanı, 2021 yılı skoru olan ‘B Yönetim Seviyesi’nden ‘A- Liderlik Seviyesi’ne yükseldi.

Ekoten ve Sun Tekstil olarak daha güzel bir gelecek için sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Ekoten Tekstil Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öztürk, “Dünyamızı önemsiyoruz. Tekstil ürünlerinin doğal lifler ve maddelerle üretilmesi, kullanım ömrünün daha uzun olması ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Sürdürülebilir nitelikli ürünlerimizde daha az su ve daha enerji kullanılan üretim süreçlerini geliştiriyoruz. Ekoten’de Sürdürülebilirlik odağında üretim gerçekleştiriyor, hammadde seçerken sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan üreticilerle çalışıyoruz. Ekoten olarak bu çalışmalarımız sonucunda CDP İklim Değişikliği Raporlaması seviyemizi B Yönetim Seviyesi’nden A- Liderlik Seviyesi’ne yükselttik. Bu çok önemli bir adım ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kere daha kanıtladı.” şeklinde konuştu.

Sun Tekstil A.Ş. Hakkında: Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markaların çözüm ortağı olarak kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor. Hizmet sunduğu markaların global ağıyla birlikte ürünleri 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşan Sun Tekstil’in kumaş üreten Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de ve Sun Textile LTD UK unvanıyla İngiltere’de kurulmuş iki bağlı ortaklığı bulunuyor. Sun Tekstil 20 Mayıs 2022’de Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. Halka arzdan sonra 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Şirket’in yasal kayıtlarda bulunan net dağıtılabilir dönem kar tutarının 124.255.925,26 TL olduğu görüşülmüş ve tamamının dağıtılması kararlaştırılmış olup, 20 Temmuz 2022 tarihinde ödeme gerçekleştirilmiştir.