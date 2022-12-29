Düzeltme istediler

Türkiye'nin önde gelen üreticilerinin yer aldığı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği bir açıklama yaparak düzeltme istedi... İşte o açıklama:

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın 26.12.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği” ile ilgili basına yansıyan bazı yorumlar üzerine açıklama yapma lüzumu duymaktayız.

Esasen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın söz konusu yönetmeliğinin ülkemize atık özelliği kazanmış ürünlerle ilgili düzenleme getirmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir.

Yönetmeliğin ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünü açtığı yolundaki değerlendirmelerin yanlış anlaşıldığı düşünülmektedir.

Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üretim merkezi olup; sektörümüz üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden, yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracat ile cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lokomotif bir sektördür.

İthalat Rejimini düzenleyen Ticaret Bakanlığı’mızın ve Atık mevzuatını düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın ülkemizin üretimi ve ihracatı güçlü sektörlerini gözeterek gerekli düzenlemeleri yapacağından ve yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğinden kuşkumuz yoktur.