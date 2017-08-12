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e-hırsızlık uyarısı

- Emniyet Genel Müdürlüğü, internetteki kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık ağlarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı - Hackerlerin sosyal ağ web sayfasından gelmiş gibi parola girilmesini isteyen sahte bir e-posta gönderebileceği ve şifreyi çalabileceği ayrıca bazı casus yazılım veya virüslerin de e-posta yoluyla bilgisayarlara bulaşabileceği, bu nedenle bilinmeyen kişilerden gelen veya şüpheli görünen e-postaların açılmaması gerektiği uyarısı yapıldı

e-hırsızlık uyarısı

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürlerle internetteki kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık ağlarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet ortamındaki kötü niyetli kişiler ile yazılımlara karşı vatandaşların bilinçlenmelerine yardımcı olması amacıyla "e-hırsızlık" ve "e-güvenlik" broşürleri hazırladı.
Bir hesabı ele geçirmek isteyen hackerların, genellikle herkesin kullandığı basit parolaları denedikleri belirtilen broşürde, isim ve "1234" gibi basit şifrelerin kullanılmaması gerektiği belirtildi.
Hırsızların sahte maillerle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştıklarına işaret edilerek, kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan hesapların gönderdiği maillerin açılmaması veya parola girilmemesi uyarısında bulunuldu.
Şifresiz ortak Wi-Fi ağlarının büyük tehlike içerdiği vurgulanan broşürde, yapılan herhangi bir işlemde kullanılan şifrenin ağa bağlanan diğer cihazlardan görülebileceği uyarısı yapıldı.
Kötü niyetli insanların bulaştırdıkları virüsler sayesinde bilgisayardan yapılan işlemleri izleyebildikleri, ikinci sahibi gibi bilgisayarı istedikleri gibi kullanabildikleri belirtildi.
- Sanal klavye kullanımı
Elektronik cihazlarda güncel antivirüs programı kullanmanın ve güvenli şifre belirlemenin önemi vurgulandı.
Bilgisayara yazılan şifre ve kişisel bilgileri hackerlara gönderen "keylogger" (klavye dinleme sistemi) yazılımından kurtulmak için "sanal klavye" kullanılması önerisinde bulunuldu.
Kötü niyetli kişilerin, mail ya da internet aracılığıyla indirilen film, müzik veya oyundaki virüs sayesinde bilgisayardaki verileri ele geçirebileceği, kişinin haberi olmadan banka hesaplarını boşaltabileceği bilgisine yer verildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıInternet DolandırıcılığıEmniyet Genel MüdürlüğüE-hırsızlıkE-güvenlikBroşür
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