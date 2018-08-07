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e-ihracat atağı

ASKON, "Türkiye'nin Alibaba'sı" olmaya aday "TurkishBusinnessPlatform.com" isimli e-ihracat sitesini hayata geçirdi

e-ihracat atağı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), "Türkiye'nin Alibaba'sı" olmaya aday "TurkishBusinnessPlatform.com" isimli e-ihracat sitesini hayata geçirdi.
ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON üyesi yazılım firması tarafından hazırlanan, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça yayın yapan ticari buluşma noktasına firmalar ilk yıl ücretsiz üye olabiliyor.
İlk etapta 4 bine yakın firmanın üyesi olması beklenen platformda, firmalar ürünlerini dış dünyaya pazarlama imkanı bulacak. A'dan Z'ye hemen hemen tüm ürünlerin yer aldığı platformda, talep görüntüleme, online mesajlaşma, yurt dışı firmalar ile iletişime geçme imkanları da bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ticarette çağın gerekliliği olan hız konusuna oldukça önem verdiklerini, üyeleri bu doğrultuda bilgilendirdiklerini ve firmaları gerekli platformlara taşımaya gayret ettiklerini aktardı.
Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansını nisanda yaptıklarını anımsatan Cesur, şunları kaydetti:
"Akıllı sistemler üzerine Smart Future programımızı nasip olursa 14-15 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Cari açığa bir nebze olsun çözüm üretebilmek ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize katkıda bulunmak adına katma değeri yüksek ürünler üretip, bunları iç ve dış pazarlarda alıcısına ulaştırmaları noktasında üyelerimize telkinde bulunuyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eski adıyla Ekonomi Bakanlığı, yeni adıyla Ticaret Bakanlığımızın da sağ olsunlar bu konuda çok büyük destek ve teşvikleri var. Biz ülke ekonomimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah, bu tarz projelerin sayısı artar ve daha çok pazarlarda daha çok ürünümüzü lanse ederiz."

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