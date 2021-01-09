e- imza 5 milyonu aştı

BTK, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen e-imza sayısı 4 milyon 496 bin 13’e yükseldi. Mobil imza sayısı ise 667 bin 877’ye ulaştı. Toplamda 5 milyon 163 bin 890 elektronik sertifika oluşturuldu. 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,7 yükseliş gerçekleşti.

5 milyondan fazla e-sertifika üretildi

2020 yılının ikinci çeyreğinde 4 milyon 339 bin 192 olan e-imza sertifika sayısı, yüzde 3,6 artarak 4 milyon 496 bin 13’e ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 650 bin 544 olan mobil imza sayısı ise ikinci çeyrekte yüzde 2,7 artarak 667 bin 877’ye ulaştı. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarak 5 milyon 163 bin 890’a ulaştı.

Vatandaş daha çok e-imza kullandı

COVID-19 ile birlikte şirketler ve bireyler zaman, işgücü ve maliyet avantajlarından dolayı imzalarını dijitale taşıdı. E-imzanın en çok kullanıldığı e-Devlet uygulamasıyla bireyler, üniversite kaydı, adres değişikliği bildirimi, emeklilik işlemleri, e-pasaport gönderi takibi yapabiliyor. GSM hattı, adli sicil kaydı, askerlik yeri sorgulama, vergi levhası ve vergi borcu, aile hekimi, e-nabız, emeklilik işlemleri MEB sınav yeri ve sonuçları sorgulayabiliyor.

Pandemide en çok bankacılık ve sözleşmelerde tercih edildi

Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza, özel sektörde banka ödeme talimatları, bayi ağı iletişimi, bayi sipariş süreci, çalışan hizmet sözleşmeleri, çalışan izin ve masraf formları gibi ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde kullanılabiliyor.

E-GÜVEN Hakkında:

E-GÜVEN, 2003 yılında kurulan Türkiye’nin ilk elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. Bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği ve elektronik imza konusunda dünya pazarında öncü çözümler sunmaktadır. Kurumlara özel projeler geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler sağlamaktadır. Ekolojik ayak izini azaltıp WWF-Türkiye kriterlerine uyum sağlayan E-GÜVEN, “Yeşil Ofis” diploması almaya hak kazanmıştır.