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e-imza kolaylığı
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e-imza kolaylığı

Alternatif Bank’tan bankacılık işlemlerinde e-imzayı uygulamaya koydu...

e-imza kolaylığı

Son dönemde yaptığı ataklarla dikkat çeken Alternatif Bank’tan bankacılık işlemlerinde e-imzayı uygulamaya koydu..Alternatif Bank, Koronavirüs salgını nedeniyle dijital bankacılık kullanımının arttığı bu dönemde tüzel müşterilerinin talimat süreçlerini e-imza ile dijital ortama taşıdı. Bankanın altyapısı sektörde faaliyet gösteren tüm e-imza hizmet sağlayıcı firmalara uyumlu şekilde çalışıyor. Bu sayede Alternatif Bank tüzel müşterileri hangi entegratör firmayla çalışırsa çalışsın, e-imzalı talimat ile bankacılık işlemlerini ıslak imzaya gerek kalmadan, dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Farklı dosya türlerinde iletilen tüm elektronik talimatlar, Bankanın sistemi tarafından desteklenerek imza doğrulaması yapılıyor. E-imza uygulaması sayesinde tüm talimat ve onay gerektiren dokümanlar güvenli ve hızlı bir şekilde işleme alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eimza KolaylığıAlternatif Bank
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