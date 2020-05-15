Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Brent petrol Petrol fiyatları sığınmacı fetö sağanak
Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı motive ama mutsuz
Evden çalışanlar mutsuz!
e-ticaret desteği
KOBİ'lere e-ticaret desteği
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rekor sıcaklık kapıda
Rekor sıcaklık kapıda
Ödül aldılar
Onur ödülü onların

e-ticaret desteği

Ticaret Bakanlığı, KOBİ'lere e-ticaretin sağlayacağı olanaklarla büyümelerine katkı sağlayacak yeni destek kampanyasın duyurdu. KOBİ'lere yönelik "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası” KOBİ'leri e-ticaretle tanıştırıp internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. KOSGEB’e göre, Türk ekonomi yapısının yüzde 99,83’ü KOBİ’lerden oluşuyor.

e-ticaret desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ'lerin e-ticaret sayesinde büyümesine katkı sağlayacak "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası” başlatıldığı duyuruldu. Kampanya ile KOBİ’lerin dijital dünya daha etkin rol oynamasını destekleyerek bu süreçte pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm sağlaması hedefleniyor.

Kampanyaya 16 e-ticaret sitesi destek veriyor

Kampanya kapsamında verilen destekler arasında, e-ticaret sitelerinin KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürmesi, komisyon oranlarında indirime gidilmesi ve e-ticaret sitelerinde KOBİ’lere özel istihdam alanlarının yaratılması yer alıyor. Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

İstihdamının yüzde 73’nü KOBİ’lerden

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Türkiye'de internete bağlananların kullanım alışkanlıklarında büyük değişimler yaşanıyor. Dijital mecralar artık büyük bir pazar haline gelirken, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan ve ülkenin toplam katma değerinin yüzde 50’sinden fazlasını yaratan KOBİ'ler de bu alanı daha fazla kullanmaya başladı. Koronavirüs sürecinde KOBİ’lerin e-ticaret alanında atacakları stratejik adımlar, finansal kararlar ve faydalanılacak teşvikler dahil izleyecekleri yol haritaları daha da önem kazandı. KOBİ’lerin e-ticaret alanını daha aktif kullanması, büyümelerini destekleyecek, ürünlerini pazarlama süreçlerini kolaylaştıracak.” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IFASTURKKosgebKOBİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.