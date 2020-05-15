e-ticaret desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ'lerin e-ticaret sayesinde büyümesine katkı sağlayacak "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası” başlatıldığı duyuruldu. Kampanya ile KOBİ’lerin dijital dünya daha etkin rol oynamasını destekleyerek bu süreçte pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm sağlaması hedefleniyor.

Kampanyaya 16 e-ticaret sitesi destek veriyor

Kampanya kapsamında verilen destekler arasında, e-ticaret sitelerinin KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürmesi, komisyon oranlarında indirime gidilmesi ve e-ticaret sitelerinde KOBİ’lere özel istihdam alanlarının yaratılması yer alıyor. Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

İstihdamının yüzde 73’nü KOBİ’lerden

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Türkiye'de internete bağlananların kullanım alışkanlıklarında büyük değişimler yaşanıyor. Dijital mecralar artık büyük bir pazar haline gelirken, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan ve ülkenin toplam katma değerinin yüzde 50’sinden fazlasını yaratan KOBİ'ler de bu alanı daha fazla kullanmaya başladı. Koronavirüs sürecinde KOBİ’lerin e-ticaret alanında atacakları stratejik adımlar, finansal kararlar ve faydalanılacak teşvikler dahil izleyecekleri yol haritaları daha da önem kazandı. KOBİ’lerin e-ticaret alanını daha aktif kullanması, büyümelerini destekleyecek, ürünlerini pazarlama süreçlerini kolaylaştıracak.” dedi.