e-ticaret desteği

Akbank, Türkiye’nin alışveriş platformu n11 ile KOBİ’lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle Akbank müşterisi ve n11 iş ortağı olan işletmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj bekliyor.

Akbank, KOBİ müşterilerini desteklemeyi pazaryerlerinde de sürdürüyor. Bankanın, Türkiye’nin alışveriş platformu n11 ile yaptığı iş birliği kapsamında Akbanklı n11 iş ortakları, n11 ödemelerini Akbank’tan alacak KOBİ’ler ve yeni Akbanklı olacak KOBİ’ler avantajlı ürün ve fiyat uygulamalarını deneyimleyecek.

Akbanklı n11 iş ortakları, 5 milyon TL ve 60 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi taleplerini aylık %1.43’tan başlayan faiz oranları ile karşılayabilecek. Ayrıca 30 Eylül’e kadar ilk kez Axess Business ve Wings Business sahibi olan n11 iş ortakları, her ay toplamda 5.000 TL alışverişlerinde 100 TL, 10 ay boyunca toplamda 1.000 TL’ye varan chip-para, ilk kez Akbank üye işyeri olacak n11 iş ortakları ise 3 ay süre ile tüm kartlara % 1.19 komisyon, POS hizmet ücretlerine de % 50 indirim avantajından faydalanabilecek. n11 hakediş ödemelerini Akbank üzerinden alan iş ortakları; bir yıl boyunca Akbank Internet ve Akbank Mobil’den 100 havale, 100 EFT, şubelerden ise 2 adet 25 yapraklı çek karnesi (vergi hariç) ve 50 adet çek tahsilatını ücretsiz gerçekleştirebilecek. Bunlara ilave olarak maaş ödemelerini Akbank üzerinden yapan n11 iş ortakları ve çalışanları 1 yıl boyunca Akbank’ın sunduğu birçok avantajdan da faydalanabilecek.

n11, mağazasına banka hesap bilgisi olarak Akbank’ı tanımlayan ve en az 1 ödemesini, bu hesap üzerinden alan iş ortaklarına n11'de ürünlerini ön plana çıkarmak için kullanabilecekleri 250 TL reklam puanı hediye edecek. Ayrıca yine aynı şartı karşılayan, yani banka hesap bilgisi olarak Akbank’ı tanımlayan ve en az 1 ödemesini, tanımladığı Akbank hesabı üzerinden alan mağazalar, ilk n11faturam kontörü satın alımlarında 150 e-fatura kontörü kazanacak.

Dijitalleşmenin etkisiyle e-ticaret hacminin her yıl katlanarak büyüdüğünü belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Firmaların ticaret hayatlarındaki en büyük zorluklardan bir tanesi de ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmek. Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli. Bu yolla ticaret yapan KOBİ’lerin satışlarının arttığı bir gerçek. E-ticaret ile firmalar artık ürünlerini kendi lokasyonları dışındaki birçok kişiye ulaştırabiliyor. Akbank olarak biz de KOBİ’lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla n11 ile işbirliği yaptık. n11’de satış yapan ve alacakları ödemeleri bankamız hesaplarına taşıyan işletmelere birçok avantaj sunuyoruz. Bir yıl süreli havale, EFT ücretsizliklerinden, avantajlı kredi ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

n11 Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay, Akbank ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin alışveriş platformu n11 olarak, KOBİ’lerin e-ticarete katılımının teşvik edilmesi kapsamında projelerimizi sürdürüyor; ekosistemimizde yer alan tüm iş ortaklarımıza ‘kusursuz’ bir platform sunmak için çalışıyoruz. İş ortaklarımızın dijitalleşmesi ve e-ticaret dünyasında işlerini daha kolay yapabilmeleri için ürün ve servislerimizin sayısını her yıl artırmaya devam ediyoruz. Akbank ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Akbanklı iş ortaklarımıza bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok hediye ve avantaj sunuyoruz. KOBİ’lerimizin her zaman yanında olmaya ve ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”