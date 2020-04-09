e-ticareti öğreniyoruz

Evlere kapanmak zorunda olduğumuz bu dönemde e-ticaret sektöründeki hızlı yükseliş ve e-ticaret sektörüne giriş yapmak isteyen sayısındaki artış, e-ticaret eğitimlerine olan talebi artırdı. Ticimax Akademi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz eğitim, seminer ve sohbetler, yoğun talep üzerine online ortama taşıdı. İlk eğitim 8 Nisan, ilk sohbet 10 Nisan’da!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Ticimax E-ticaret Sistemleri de eğitimlerini online ortama taşıdı. 3 yıldır binlerce kişiye ücretsiz olarak e-ticaret eğitimi veren Ticimax Akademi, eğitim, sohbet ve seminerlerini artık online ortamda gerçekleştirecek. Ücretsiz e-ticaret eğitimleri düzenli olarak web sitesi üzerinden, e-ticaret sohbetleri seminer serisi ise 15 günde bir zoom üzerinden ücretsiz olarak devam edecek.

Eve kapanmak zorunda olduğumuz bu süreçte, e-ticaretin hızlı yükselişinin bilgi paylaşımı ve eğitimleri zorunlu kıldığına değinen Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “Gelen yoğun talepler üzerine her hafta gerçekleştirdiğimiz ücretsiz eğitim, sohbet ve seminerlerimizi online olarak devam ettirme kararı verdik” dedi. Uzaktan eğitim, evden çalışma gibi yeni iletişim ve işbirliği modellerine alışmaya çalıştığımız bu dönemde, e-ticaret sektöründeki yoğunluğun ve sektöre giriş yapmak isteyen sayısındaki artışın yükselişine işaret eden Çiğdemli şunları aktardı:

“Koronavirüs nedeniyle herkes evlere kapanınca e-ticaret sitelerinin iş yükü arttı. Bu da sektörde yeni bilgilere olan ihtiyacı artırıyor. Birçok insan da işini online ortama taşımak, e-ticarete başlamak istiyor. E-ticaret eğitimlerine devam etmemiz için yoğun bir talep aldık. Bu yüzden eğitim, sohbet ve seminerlere online kanallarla devam etme kararı verdik. Yıllardır birbirinden değerli, alanında uzman konuklarımız ile Türkiye’nin birçok ilinde e-ticaret ve e-ihracat ekosistemini anlatıyoruz. Kobi’lerimizin dijitalleşme sürecine alışması için yüzlerce ücretsiz seminer, sohbet ve etkinlik düzenledik. Akademi bünyesinde de ücretsiz sınıflarda eğitimler veriyoruz. Evlere kapanmak zorunda olduğumuz bu dönemde, e-ticarete her zamankinden fazla ihtiyacımız var. E-ticaret ve dolayısıyla lojistik bu dönemin en kritik sektörlerinden biri. Evinden çıkamayan vatandaş e-ticaret siteleri ile ihtiyaçlarını alabiliyor. Biz de bu kritik dönemde eğitimlere ara vermek yerine online olarak devam etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. E-ticaret öğrenmek, işini dijitale taşımak isteyen herkes eğitimlerimize ücretsiz olarak katılabilir” dedi.

İlki 10 Nisan Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan ‘E-ticaret Sohbetleri’ eğitim serisinde, sektöre ve sektörün içinden geçtiğimiz dönemde yaşadıklarına ilişkin çeşitli alanlarda bilgi paylaşımları yapılacak. Etkinlikte katılımcıların soruları da interaktif olarak cevaplanacak, etkinlik sonunda yapılacak yarışma ile 3 kişiye kitap hediye edilecek. Altunbilekler E-Ticaret Yöneticisi Sedat Ateş, Medipera.com Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Sözkesen ve Media Store Dijital Pazarlama Takım Lideri Yusuf İslam Can ile başlayacak online eğitim serisine kayıt yaptırmak için https://zoom.us/webinar/register/WN_-a_ZdvUUTDmUa7N4NpTRvw adresine tıklamak yeterli. Zoom programı üzerinden yapılan etkinliklerde şifre girilmesi zorunludur. Etkinliğe giriş yaptığınızda sizden bir şifre istenecektir. Şifre: 1234.