e-ticarette yeni dönem

E-ticarette satış kuralları değişiyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret hakkında düzenlemeleri hayata geçirirken, pazar yerlerine bazı yeni kriterler gelecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, bu değişikliklerle artık taklit, sahte ve imitasyon ürün satışının önüne geçileceğini açıkladı.

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, yeni yasayla birlikte, e-ticaretin dengeli şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirildiğini belirterek, “Atılan bu adım ile e-ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Burada asıl amaçlanan daha rekabetçi bir ortam sağlamak. Bu hem pazar yerlerinde satış yapan işletmelerin rekabet etmesini ve rekabet fırsatlarını kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda pazar yerlerinin de kendi içerisindeki rekabetlerine bir düzenleme getiriyor. Ayrıca satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak, böylelikle rekabetin de kuralları düzenlenmiş olacak.” dedi.

Artık taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içeriklerin engelleneceğini de sözlerine ekleyen Özkara, “Birçok pazar yerinde satışa sunulan ve pazar yeri tarafından takip edilmesi gereken tüketicinin mağdur olmasını engellemek amacıyla taklit, sahte, imitasyon ürünlerin önüne geçmesi adına olumlu bir adım atıldı. Pazar yerlerinin satıcılardan istediği belge, bilgi ve detaylar belli markalar ve taklit potansiyeli olan ürünlerde artacaktır. Bu tüketici gözünden bakıldığında aslında taklit ürünü satın alma ihtimalini düşüren, tüketici açısından pozitif bir durum yaratacak.

Öte yandan bazı pazar yerlerinin belirli ürün gamlarında çok satan ürünlere benzer farklı markalarla ürün ürettiklerini biliyoruz. Fakat bu yasa ile birlikte bunun nasıl belli bir düzene sokulacağı veya değiştirileceği konusunda çok fazla bir detay maalesef yer almıyor. Ama e-ticaret sitelerinin kendi ürünlerini satamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak ilerleyen günlerde pazar yerlerinde kendi markalarıyla yapılan satışlarla ilgili bir sınırlama ve limitleme getirilebilir.

Düzenlemede bahsi geçen iskonto ve indirimlerin sınırlandırılması ise, rekabetin satıcılar arasında doğru bir şekilde yapılabilmesi için tüketiciyi koruyan taraflar olarak göze çarpıyor. Atılan bu adımla yapılmak istenen sistemi daha rekabetçi, satıcıları ve tüketiciyi koruyan bir yapı haline getirmek. Pazar yerlerinin hızlı büyümesi, satıcıların burada rekabette karsız çalışmaları veya onların içeride satış standartlarını belirlemek açısından atılan adım çok doğru. Ayrıca yeni düzenlemeye göre, piyasadaki rakipleri dışlayıcı tanıtım faaliyetlerine de izin verilmeyecek.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

IdeaSoft: 2005 yılında kurulan IdeaSoft, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinmiş Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısıdır. IdeaSoft Libadiye Genel Merkez ve BÜDOTEK Teknopark AR-GE ekipleriyle internetten satış yapmak isteyenler için tüm gücümüzle çalışırken, müşterilerine sağladığı ücretsiz panel eğitimleriyle de 2016’dan bu yana 30000+ katılımcıya ulaştı. IdeaSoft ekibi, her yıl Deloitte tarafından resmi mali raporlara göre düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği yarışmada 6 sene üst üste ödüle layık görüldü. Ayrıca; TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 ve birçok etkinlikte başarılarını ödülle taçlandırdı.