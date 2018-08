Edison’un 131 yıllık dinamosu, Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, zamanının en yaratıcı mucitlerinden olan Edison’un 9 bin 600 kilometre öteden İstanbul’a getirilen 131 yıllık dinamosunu ziyaretçileriyle buluşturuyor. Müzede sergilenen Edison icatlarının sayısı beşe yükseliyor.

Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsaneleriyle ziyaretçilerini zamanda eşsiz bir yolculuğa çıkaran Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna çok özel bir icat daha kattı. 19. yüzyıldaki icatlarıyla modern yaşamda derin izler bırakan Amerikalı Thomas A. Edison’un 5 kilovat gücündeki, doğru akımlı bipolar dinamosu müzedeki yerini aldı.

New York’tan İstanbul’a…

1887 yılında ABD’nin New York kentinde üretilen dinamo, Edison tarafından 1920’li yıllarda yakın dostu Henry Ford’a verildi. Dinamo, 1985 yılına kadar Henry Ford Müzesi’nde muhafaza edildi, aynı yıl Henry Ford Müzesi tarafından gerçekleştirilen müzayedede Finlay B. Matheson tarafından satın alındı. 2018 yılına kadar Matheson’un özel koleksiyonunda yer alan dinamo, kendisi ve eşi Joanie Matheson tarafından Rahmi M. Koç’a hediye edildi.

Müzedeki diğer Edison icatları şöyle:

Edison Gem Fonograf

Seslerin, bir silindir üzerine mekanik olarak kaydedilmesine ve tekrar edilmesine olanak sağlayan bu alet, 1877 yılında Thomas Edison tarafından icat edildi. İlk zamanlarda çok basit olan fonograf, daha sonraları geliştirilerek yerini gramofona bıraktı. Patenti Edison’a ait olan Gem Fongraf, müzenin Mustafa V. Koç - Lengerhane Binası İletişim Aletleri Bölümü’nde sergileniyor.

Fonograf, 1903

Orange, New Jersey, ABD’deki Thomas Edison tarafından tarafından imal edilmiştir.

Edison Telgraf

Mustafa V. Koç - Lengerhane Binası İletişim Aletleri Bölümü’nde sergilenen bu önemli eser, ABD Patent Ofisi tarafından 22 Şubat 1876’da patentlenmiş orijinal bir modeldir. Model ve şema, Mors Alfabesi yerine kesintisiz olarak gerçek harfleri basacak şekilde geliştirilmiş otomatik bir telgrafı göstermektedir.

Edison Taş Plak

1920’lerde Amerika’daki Edison Laboratuvarı’nda üretilen ve Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen 78 devirlik plağın adı To a Wild Rose/Bir Yaban Gülüne’dir.



Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim - 31 Mart) 09:30-18:00 (1 Nisan - 30 Eylül) 09:30-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 18 TL, öğrenciler için 7 TL’dir.