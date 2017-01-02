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eFinans Avrupalı iş ortakları ile güçleniyor

e-Fatura ve finansal servislerde Avrupa’nın önde gelen firmalarından Basware ile eFinans arasında, Türkiye’deki e-Fatura projeleri ve dış ticaret operasyonları için işbirliği yapıldı.  

eFinans Avrupalı iş ortakları ile güçleniyor
e-Fatura ve finansal servislerde Avrupa’nın önde gelen firmalarından Basware ile eFinans Türkiye’deki e-Fatura projeleri ve dış ticaret operasyonları için anlaşmaya vardı. Brüksel’de düzenlenen Avrupa e-Fatura Hizmet Sağlayıcıları Derneği (EESPA) Genel Kurulu’nda imzalanan anlaşma, Basware’in Türkiye’de bir e-Fatura hizmet sağlayıcısı ve özel entegratör ile yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor. Yapılan bu anlaşma ile eFinans, 30 farklı ülkede 195 farklı özel entegratör ile birlikte çalışabilen, Türkiye’nin tek, Avrupa’nın ise sayılı küresel e-Fatura servis sağlayıcısı haline gelmiştir.
 
eFinans’ın Avrupa açılımı kapsamında EESPA üyesi bir kurumla yaptığı bu ikinci iş birliği sayesinde Basware müşterileri, kolaylıkla GİB e-fatura sistemine eFinans üzerinden entegre olarak Türk Vergi Mevzuatı’na yüzde 100 uygun e-faturalarını oluşturabiliyor. Türkiye’den yapılacak ihracat ve tax-free işlemlerinin e-Fatura olarak yapılması zorunluluğu kapsamına hazır olan eFinans ve Basware, müşterilerine bu konuda en yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlıyor. Uygulama 1 Ocak 2017 itibariyle gönüllü, 1 Temmuz 2017 sonrasında zorunlu şekilde devreye giriyor.
 
Kurulduğu günden beri istisnasız tüm müşterilerine sözleşme süresinden bağımsız 10 yıl saklama hizmeti veren eFinans, aynı olanakları Basware müşterilerine de sağlıyor. 
 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez şunları söyledi;
“eFinans olarak gücümüze güç kattığımız bu dönemde küresel bir oyuncu olarak alanımızdaki etkimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Basware ile yaptığımız anlaşma ile bu süreçte önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bundan böyle Basware müşterileri de eFinans müşterilerinin yararlandığı fırsatlardan yararlanabilecek. eFinans olarak Avrupa açılımı kapsamında EESPA’nın ilk Türk üyesi olmamız sonrasında yine EESPA üyesi bir kurumla yaptığımız bu ikinci iş birliği ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istediğimiz yenilikler için sağlam bir zemin oluşturuyoruz. “
 Basware müşterileri, eFinans’tan temin ettiği ve harcayamadığı e-Fatura kontörlerini sonraki aylarda hatta yıllarda kullanabilecek. Bunun yanı sıra, QNB Finansbank’tan da hizmet alan eFinans müşterileri, e-Kredi ve e-Fatura havuzu teminatı gibi hizmetlerden de yararlanabilecek.

 
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