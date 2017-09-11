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eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
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eFinans’tan e-Fatura Katkısı

- eFinans, e-Fatura kullanımını teşvik etmek için e-Faturayı ücretsiz hale getirerek eFinans Portal Basic'i hayata geçirdi

eFinans’tan e-Fatura Katkısı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ve Cybersoft gibi güvenilir, deneyimli ve alanında uzman iki gücün ortaklığıyla hizmet veren eFinans, e-Fatura kullanımını teşvik etmek için e-Faturayı ücretsiz hale getirerek eFinans Portal Basic'i hayata geçirdi.
Şirket açıklamasına göre, müşterilerine, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) başta olmak üzere e-Dönüşüm ürünlerinde yenilikçi çözümler sunan eFinans, şimdi de eFinans Portal Basic'le sektörün karşısına çıkıyor.
eFinans Portal Basic, daha kapsamlı ve nitelikli bir hizmeti ücretsiz sunmak ve e-Fatura kullanımını teşvik etmek amacıyla eFinans'ın tasarladığı ücretsiz bir e-Fatura hizmeti.
Firmaların eFinans Portal Basic'ten faydalanmaları için herhangi bir taahhüt altına girmeleri gerekmiyor. Bu noktada yapılması gereken işlem eFinans web sitesinde yer alan formu doldurmak. Bunun ardından ise kullanım başlıyor.
eFinans'ın e-Faturayı teşvik için devreye aldığı eFinans Portal Basic, firmalara aynı zamanda 10 yıl ücretsiz arşivleme imkanı sunuyor. Firmalar böylece e-Dönüşüm yolunda kendilerine önemli bir avantaja sahip oluyor.
eFinans'ın sunduğu bir diğer özellik ise, eFinans Mobil uygulaması. Bu uygulamayla firmalar gelen ve giden faturalarını hareket halinde ve bilgisayara bağlı olmadan takip edebiliyor.
Öte yandan, QNB Finansbank ile birlikte sunulan e-Fatura teminatlı eKredi ürünü ile KOBİ'ler oldukça kolay bir şekilde finansman imkanına sahip olabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, "eFinans Portal Basic'le e-Fatura kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu amaçla e-Fatura hizmetini ücretsiz olarak sunarken aynı zamanda 10 yıl süreli arşivleme hizmetini de ücretsiz sunuyoruz. eFinans Portal Basic kullanıcı dostu ve kolay kullanımlı olmasıyla da firmalara erişiyor. eFinans Portal kaliteli ve güvenli altyapısıyla firmaların hizmetinde." ifadelerini kullandı.

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