Efsanesi 40 yaşında

Dönemi için otomatik şanzıman ve yüksek performanslı dizel motor gibi öncü donanımları sunmasıyla şehir otomobillerindeki başarısını günümüze kadar devam ettiren PEUGEOT, 205 efsanesini günümüzde 208 model ailesiyle sürdürüyor.

PEUGEOT 205, 2023 itibarıyla 40 yaşına giriyor. Bir otomobilin tarihi her şeyden önce, onu tasarlayanların tarihidir. PEUGEOT 205’in hikayesi, 1970’lerin sonunda PEUGEOT Yönetim Kurulu Üyesi olan Jean Boillot ile başladı. Şirket için zor bir dönemdi. Bir şehir otomobilinden, çok amaçlı bir otomobilden çok daha fazlası olacak yeni bir küçük otomobil projesi ortaya atıldı. Şehir içinde olduğu kadar şehir dışında da konforlu, küçük bir aileyi taşıyabilecek kapasitede ve aynı zamanda uygun fiyatlı da olması gerekiyordu. Kısacası, farklı koşullardan gelen tüm beklentileri karşılamalıydı.

Gerçek şampiyon!

Motorsporları, PEUGEOT 205’i ve PEUGEOT markasını tanıtmak için güçlü bir nokta oldu. PEUGEOT, 1984 yılında, Jean Todt yönetiminde 205 Turbo 16 ile Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli kategorisi “Grup B”de mücadele etti. İlk sezonda Ari Vatanen üç ralli kazanarak çok iyi bir izlenim bıraktı. PEUGEOT 205 Turbo 16, 1985 ve 1986 sezonlarında PEUGEOT’nun markalar dünya şampiyonu olmasını ve Timo Salonen (1985) ile Juha Kankkunen’in (1986) pilotlar dünya şampiyonu olmasını sağladı. 1986 sonunda “Grup B” kategorisi kalmadığından Jean Todt, PEUGEOT’ya 205 T16 ile efsanevi bir yarış olan Paris-Dakar’da katılmayı önerdi. Öneri kabul edildi. PEUGEOT 205 T16 özel olarak uyarlandı. 1987 ve 1988 yıllarında önce Ari Vatanen ardından Juha Kankkunen ile zafere ulaştı.

5 milyondan fazla üretildi

1998 yılında, 15 yıllık uzun ve zengin bir kariyerin ardından PEUGEOT 205, 5.278.050 üretim adedi ile bantlara veda etti. PEUGEOT 205 ile başlayan ve PEUGEOT 206, PEUGEOT 207 ve son olarak bugün PEUGEOT 208 ile devam eden seri, otomobil tutkunlarının zihninde sıra dışı başarılı şehir otomobillerinin temellerini atan PEUGEOT’nun “Kutsal Numarası” olarak sonsuza kadar kalacak.

PEUGEOT 205 için önemli tarihler

• 24 Şubat 1983: PEUGEOT 205, 5 kapılı gövde tipiyle tanıtıldı.

• 1984: PEUGEOT 205 3 kapılı gövde tipi ve PEUGEOT 205 GTI 1.6 105 HP tanıtıldı. PEUGEOT 205 Turbo 16’nın tanıtılmasıyla beraber Dünya Ralli Şampiyonası’nda (Finlandiya) ilk zaferine ulaştı.

• 1985: PEUGEOT 205 Turbo 16 ve Timo Salonen Dünya Ralli Şampiyonu oldu. Mulhouse Fabrikası’nda 1 milyonuncu PEUGEOT 205 üretim bandından çıktı.

• 1986: PEUGEOT 205 Cabriolet, GTI 115 ve 130 HP tanıtıldı. PEUGEOT 205 Turbo 16 ve Juha Kankkunen Dünya Ralli Şampiyonu oldu.

• 1987: PEUGEOT 205 yeni konsoluna kavuştu. PEUGEOT 205 Turbo 16, Paris-Dakar’ı kazandı.

• 1988: PEUGEOT 205 Rallye tanıtıldı. PEUGEOT 205 Turbo 16, Paris-Dakar’ı ikinci kez kazandı.

• 1989: PEUGEOT 205 Roland Garros tanıtıldı.

• 1990: Göstergeler ve arka stop lambalarını da kapsayan hafif makyaj operasyonu gerçekleştirildi. PEUGEOT 205 Dizel Turbo (78 BG) tanıtıldı

• 1993: PEUGEOT 205 GTI üretimi durdu.

• 1995: PEUGEOT 205 Cabriolet üretimi durdu.

• 1998: PEUGEOT 205’in yerini PEUGEOT 206 aldı.