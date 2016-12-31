EGD ekonomi dünyasını buluşturdu

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması"nın 12'ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, "İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur" dedi.

Toprak, 800'e yakın üyesiyle EGD'nin büyük dayanışma örneği sergileyen ve ülkedeki gelişmeler karşısında önemli refleksler gösteren bir dernek olduğunu söyledi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de EGD’nin, çalışmalarıyla sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil ettiğini belirterek, EGD üyelerine hitaben, "Türkiye'de farklı yöntemlerle sürekli gündemi değiştirme gayretleri karşısında ülkenin olumlu yönleriyle ele alınması için emek veren sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, zorlu bir yılın geride kaldığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"2016, dünya genelinde ticaretin yavaşladığı, büyüme rakamlarının düştüğü bir yıl oldu. Türkiye ekonomisini bu gelişmelerden bağımsız değerlendirmek elbette mümkün değil. Sanayiciler ve ihracatçılar olarak, yıl genelinde birçok olumsuzlukla mücadele ettik. İhracatçılarımız buna karşın gayretli bir çalışma içerisinde oldu. Üretmeye, çalışmaya devam ettik, edeceğiz. Geçmişte daha zor sınavlardan da geçtik ve üstesinden gelmeyi başardık. Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruduğumuz sürece her türlü zorluğu atlatarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her şeye rağmen moralleri bozmadan, ülkemizin geleceğine olan inancımızla yolumuza devam etmemiz gerekiyor."