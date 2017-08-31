Eğitim masrafı beşikte başlıyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - İstanbul'da çocuğunu özel bir kreş ya da anaokuluna göndermek isteyen velilerin kesenin ağzını açması gerekiyor.

Semtine göre değişmekle birlikte kentte ücretleri yıllık 8 bin liradan başlayan kreş ve anaokulları, kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün, organik beslenme, etkinlikler, iki dil öğretme, birebir kurs, folklor, bale ve drama gibi sanatsal aktiviteler ile enstrüman eğitimi gibi kriterler dikkate alındığında 40 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Ücretler, İstanbul'un kenar mahallelerinde ise daha makul seviyelerde bulunuyor. Çocuğun beslenmesini evden getirmesi ya da evi yakın olduğu için servis kullanmaması gibi durumlar bazı semtlerde aylık ücretleri 800 liraya çekebiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi fiyatlarını açıklayan ve öğrenci alımına devam eden bazı kreş ve anaokullarının fiyatı bazı kolejleri sollar hale geldi.



- Her ek özellik söz konusu eğitim kurumlarında fiyatı yukarı çekiyor



Türkiye'de lise ya da ortaokul seviyesinde eğitim veren orta ölçekli kolejlerin yıllık ücretleri KDV hariç ortalama 15 bin liradan başlarken, "özellikli" bir kreş ya da anaokuluna bu fiyattan ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi.

Her ek özellik söz konusu eğitim kurumlarında fiyatı yukarı çekiyor. Eğitim kurumunun "kalitesi" bulunduğu semt, sunduğu ek hizmetler ve servis dahil edildiğinde fiyatlar 40 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Özellikle çalışan ve beyaz yakalıların tercih ettiği, tam ve yarım gün opsiyonları bulunan, oyun saatleri olan eğitim kurumlarında velilere peşin ödemede indirimin yanı sıra taksit seçeneği de sunuluyor. Bu eğitim kurumlarından bazıları ücreti avro ya da dolar cinsinden talep ediyor.



- Çocuğun yaşı düştükçe, fiyat artıyor



Kreşe verilmek istenen çocuğun yaşı düştükçe fiyatlar artıyor. Kreşlere alternatif evde bakım hizmetlerinde ise ücretler ailenin beklentilerine paralel şekilleniyor.

Bakıcı bulmak, son yıllarda birçok danışmanlık şirketi ortaya çıkardı. Danışmanlık şirketleri "ikiz bebek bakıcısı", "yatılı ya da gündüzlü bebek bakıcısı", "anne yardımcısı", "dadı", "bebek hemşiresi", "pedagog", "yabancı dil bilen bakıcı", "oyun ablaları" ve "part time çocuk bakıcısı" adı altında ailelere evde bakım hizmeti sunuyor.

Çocuğun yaşı, bakıcının evde vereceği diğer hizmetler, yatılı olup olmayacağı, eğitim durumu, ücreti belirlemede ana kriter olurken, bakıcının evde sadece İngilizce konuşmasının istenmesi halinde ücret kreş ya da anaokulu fiyatını aratır hale geliyor.

Danışmanlık şirketleri dışında bu hizmeti internete verdikleri ilanla bireysel olarak veren çok sayıda kişi de bulunuyor. Bireysel ilanlarda ücretler, bilgi ve deneyime göre şekilleniyor.