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EİB'den ocak itirafı

Türkiye, Ocak ayında 15 milyar 48 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin Ocak ayı rekorunu kırarken, Ege İhracatçı Birlikleri bu rekora 1 milyar 63 milyon 252 bin dolarlık, Ege Bölgesi ise 1 milyar 974 milyon dolarlık katkı sağladı.

EİB'den ocak itirafı

Ocak ayında Türkiye ihracatı yüzde 2,5’luk artış gösterirken, EİB'nin ihracatı 2021 yılı Ocak ayında yüzde 7 azaldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılı Ocak ayındaki ihracatı 1 milyar 141 milyon dolar olmuştu.

Ege Bölgesi'nin 2020 yılı Ocak ayındaki ihracatı ise; 2 milyar 9 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ege Bölgesi de Ocak ayında yüzde 1,7 ihracat düşüşü yaşadı. 

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 63 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri 615 milyon 514 bin dolarlık payla temsil edilirken, tarım ürünleri ihracatı 372 milyon 85 bin dolar oldu. Egeli maden ihracatçıları ise; 74 milyon 932 bin dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. 

Eskinazi: "2021 yılına başarılı bir giriş yapamadık"

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılına başarılı bir giriş yapamadıklarını, süreci analiz ederek 2021 yılının kalan diliminde daha iyi performans göstererek ihracat rakamlarının toparlanması için çalışacaklarını kaydetti. 

Pandemi nedeniyle ithalatçıların taleplerinde düşüşler olduğunu, tarım ürünlerinde küresel iklim değişikliği nedeniyle rekolte kayıpları olduğunu, konteyner bulmada sıkıntılar yaşandığını, navlun fiyatlarında da önemli artışlar meydana geldiğini dile getiren Eskinazi, “Bu gelişmeler EİB’nin ihracatını daha fazla olumsuz etkiledi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle rekolte kayıpları zeytin ve zeytinyağı, kayısı, incir, narenciye, kestane, domates başta olmak üzere pek çok tarım ürününde yaşandı. 2021 yılı Ocak ayında tarım ürünleri ihracatımız yüzde 10 düştü. Bu düşüşteki en önemli etkenlerden biri küresel iklim değişikliğinin rekolteler üzerindeki olumsuz etkisi. 2020 yılında tarım ürünleri ihracatımıza 5 milyar 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. Küresel iklim değişikliği bu ihracat rakamlarımıza olumsuz etki edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda bu tablonun tersine dönmesi için dijital pazarlamaya ağırlık vereceğiz" diye konuştu. 

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Ege Ihracatçı BirlikleriGe İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi
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