Ekmeğe zam

ANKARA (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyet hesaplarının her ilde ayrı ayrı yapılacağını ve şimdiden ekmeğe ilişkin net fiyat vermenin mümkün olmadığını belirterek, "Ankara'da esnafın, 220 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirlemesi halinde artış yüzde 13,5, ekmeğin 210 gram olması durumunda ise artış yüzde 15 olacak." dedi.

Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde, ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ekmekteki fiyat artışının en alt seviyede olduğunu söyleyen Balcı, çalışmanın hemen Türkiye genelinde uygulanamayacağını, bugün itibarıyla illerdeki odalara genelge gönderileceğini, maliyet hesabı yapılacağını, komisyonların bunu değerlendireceğini, federasyondan ve Ticaret Bakanlığından görüş alınarak fiyatın belirleneceğini anlattı. Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin 1 ayı bulacağına dikkati çeken Balcı, artışın geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun ömürlü olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

- "Esnafın dayanacak gücü kalmadı"

Sağlıklı ortamda ve hijyenik şartlarda ekmek üretilebilmesi için zorunlu olarak fiyat artışı gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Balcı, "Esnafın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Biz bunda ısrar edecek olursak, yakın zamanda ekmekteki kalitenin bozulduğunu görürüz. Çünkü esnaf hangi unu bulabiliyorsa, o undan ekmek yapmak zorunda kalır." diye konuştu.

Balcı, ekmekte fiyat artışını belirlerken, yıllık enflasyon oranını göz ardı etmediklerine işaret ederek, "Yaklaşık 2,5 yılın sonunda yüzde 15 fiyat artışının makul olduğunu düşünüyoruz. Bu illere göre farklılık arz edebilir, bütün vilayetlerde yüzde 15 artış olacak diye bir şey söz konusu değil. Maliyet hesaplarıyla birlikte en son yine federasyonumuz, incelemeyi yapacak ilin durumuna göre fiyatlar belirlenmiş olacak ve hiçbir ilde yüzde 15'in üzerinde fiyat artışı olamayacak. Kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruşu geçmeyecek." ifadesini kullandı.

- Ankara'da ekmek fiyatı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Balcı, Ankara'da 200 gram ekmeğin 1 lira olduğunu ve kilogramının 5 liraya tekabül ettiğini aktardı. Ankara'da esnafın, 220 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirlemesi halinde artışın yüzde 13,5, ekmeğin 210 gram olması durumunda ise artışın yüzde 15 olacağını belirten Balcı, maliyet hesaplarının her ilde ayrı ayrı yapılacağını ve şimdiden ekmeğe ilişkin net fiyat vermenin mümkün olmadığını vurguladı.

Balcı, yapılan fiyat düzenlemesinin uzun süreli olması için ellerinde gelen hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "2002 yılından günümüze kadar her yıl ekmek fiyatlarının arttığını kimse söyleyemez. Bu konuda gerekli hassasiyeti biz de gösterdik Bakanlık da. 2002 yılında önce yılda 3 defa değişiyordu ekmek fiyatları. Bundan sonraki ekmek fiyatlarındaki artışın, çok olağanüstü bir durum yaşanmadıktan sonra en kısa vadede bir yılı da geçeceğini tahmin ediyorum. Normal süreç olursa yine 2 yıla kadar bu rakamlarla taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

- Susam'daki fiyat artışı

"Fiyat artışı simit gibi diğer ürünlere de yansıyacak mı?" sorusu üzerine Balcı, "Susamın kilogramı 8 liradan yaklaşık 11,5 liraya çıktı. Aynı paralelde undaki artış da simide yansıdığı için birçok vilayette simit 1,25'den 1,5 liraya çıkmış durumda." dedi.

Balcı, basında son zamanlarda Türkiye'de "Çin susamı" kullanıldığına yönelik sıkça haberler yapılmaya başlandığını ancak ülke genelindeki fırınlarda Hindistan ve Sudan'dan ithal edilen susamın kullanıldığını vurguladı.

