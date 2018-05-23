Ekolojik kitap pazarda

Felix Guattari ekolojiyi tanımlarken onun üç çehresinden söz eder. Toplumsallık hiç de ilk akla gelmeyen oysa ekolojistlerin bütün toplaşmalarında birbirlerine hatırlattıkları en köktenci kavramlarından biridir.



%100 Ekolojik pazarlar on yıllardır belki de bu toplumsal bir araya gelişin en şenlikli mekanlarından birini oluşturuyor. Bir pazar yerinden çok bir agora. Çünkü misafirlerinin çoğu apar topar ve aceleyle alış veriş yapıp orayı terketmeyi düşünmüyor. Oturuyor, kahvaltı yapıyor, arkadaşlarına rastlıyor ya da yeni insanlarla tanışma olağanı buluyor. Bu nedenle pazar yeri değil de birer agora her biri.



Bu şenlikli buluşmaya bu yıl üçüncüsü eklenen ekolojik kitaplar günü de ayrı bir renk katıyor. Konvansiyonel tarım nasıl niteliğe değil de niceliğe önem veriyorsa, ana akım da bize okumak yerine izlemeyi öğütlüyor. Gözlerimizin önünden yinelenen görüntüleri gözün hissetmeyeceği hızda geçiriyor ve bilincimizi, daha açık bir söyleyişle alışveriş alışkanlıklarımızı, kendi istediği yönde örgütlemeyi planlıyor. Çoğunlukla başarıyor da.



Ne güzel ki kitaplar leylalı bir evren misali çekiciliğini güzel kokusuna, şaşırtan fikirlere ve ayaklarımızı yerden kesen hayal gücüne teslim olmamız için okuru bekliyor.



Bu kez bir internet sitesinde değil, kitabevinin raflarında değil, kütüphanelerin uzak bir köşesinde değil, %100 Ekolojik pazarda meyvelerin sebzelerin yanıbaşında bekliyor.



Niceliğe değil, niteliğe önem verenleri, ana akımın peşinden gidenlere değil, alternatife ilgi duyanları bekliyor. Belki de hayatında bu sularda hiç yüzmeyenleri, bu çiçekleri hiç koklamayanları bekliyor. Daha fazla bekletmeyin, siz de %100 ekolojik pazarda, ekolojik kitapların sayfalarını çevirmeye başlayın. Okumak özgürleştirir ve ayaklarınızı yerden keser. Ayağınıza gelen bu olanağı kaçırmayın.



Bunlara ek olarak Şişli %100 Ekolojik Pazar'da, Organik Gerçeği kitabının yazarı Gürkan Akgüneş “Cadının Elmasını Yemeyin” başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.



Buğday Derneği ve Yeni İnsan Yayınevi’nin birlikte organize ettiği EkolojiKitap Günleri’ne bekliyoruz.



Söyleşi: Cadının Elmasını Yemeyin

Gürkan Akgüneş - Organik Gerçeği Kitabının Yazarı

26 Mayıs Cumartesi

Saat: 11:00-12:00

Yer: Şişli %100 Ekolojik Pazar



Şişli %100 Ekolojik Pazar

Cumhuriyet Mah. Gökkuşağı Lala Şahin Sok. Feriköy-Şişli.

Eski Tekel bira fabrikasının alt sokağında,

07.00 – 17.00 saatleri arasında



Kartal %100 Ekolojik Pazar

Hükümet Konağı Caddesi, Kartal meydanı, Kartalbaba geçidi yanı,

08.00 – 17.00 saatleri arasında