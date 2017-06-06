Ekonomi Bakanı Zeybekci, soruları yanıtladı:

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar merkezli olarak Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin Türkiye'ye sıçramasını öngörmediklerini belirtti.

Bakan Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabulünde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Katar merkezli olarak Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan kriz ve bunun Türkiye'ye yansımalarına ilişkin soru üzerine Zeybekci, coğrafyasının Türkiye'nin kaderi olduğunu ve bundan şikayetleri bulunmadığını söyledi.

Katar merkezli olayı, kardeşler arasındaki küçük bir tartışma, tatsızlık olarak gördüğünü ifade eden Zeybekci, bunun en kısa sürede çözülmesini umduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurgulayan Zeybekci, bakanlık olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda yakın takip yaptıklarını kaydetti. Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türk müteahhitlerinin, şirketlerinin ekonomik menfaatlerinin bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz, biliyoruz, gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda bir olumsuzluk görmüyoruz. O coğrafyadaki kardeşlerimizle bu problemin üzerinden en kısa sürede gelineceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza bu süreçte aldığı inisiyatiften dolayı Türk özel sektörü, ekonomisi adına teşekkür ediyorum. Onun öngörüsü ve basiretiyle süreci çok güzel bir şekilde yürütüyoruz şu anda, bir problem görmüyoruz. Kriz Türkiye'ye sıçrar mı? Asla böyle bir şey öngörmüyoruz. Bugün söylediği veya bugün yaptığı yarın farklı olan bir ülke değiliz. Bizim duruşumuz belli. Bu işlerin barışla çözülmesi, ülkelerin menfaatlerini zedelemeden çözülmesi hep istediğimiz olmuştur. İnşallah kısa sürede çözülür."

- "Bizden kurtuluş yok"

Zeybekci, Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere koyduğu kısıtlamalara ilişkin yürütülen görüşmelerdeki son durumun sorulmasına karşılık, "Sloganımız, sembolümüz, kahramanız domates. Domatesle ilgili uygulamayı aramızda imzaladığımız mutabakatla yasak değil, gümrük tedbirleriyle kendilerini koruma altına almaları olarak öngörüyoruz. Böyle bir sonuca varacağız. Onun dışında hiçbir yasak kalmadı şu anda, beyaz et dahil olmak bunun teyitlerini de aldık." dedi.

Türk yatırımcıların Rusya'da sera yatırımlarına başladıkları bilgisini veren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bizden kurtuluş yok. Ya Türkiye'den alacaksın ya da Rusya'da bir Türk'ten alacaksın. Rusya'yı gerek teknoloji, gerek bilgi birikimi, gerek yatırımcılarımızın orada bunu üretmeleri anlamında destekliyoruz. Bizim için dışarıdan gelen biri yatırım yapıp üretmeye başladığında bizim için artık milli bir şirkettir ve Türk malıdır o, Rusya'da aynı şekilde bakıyor. Orada üretilmesini önemsiyor. Bununla ilgili de teşvik tedbirleri almışlar. Rusya sera yatırımlarını, Rusya'da üretilmesini destekliyor. Bu saygı duyulması gereken bir şeydir. Bunda diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü enerji maliyetleri anlamında daha avantajları var. Ne derece yapabilirler bunu göreceğiz. Şundan yüzde 100 eminim, asla Türk domatesinin kalitesini, Anadolu topraklarında üretilen o güzel tadını asla hiçbir yerde veremezler. O en büyük avantajımız."

- Gıda fiyatları tedbirinde geri sayım

Bakan Zeybekci, enflasyonla mücadele kapsamında gıda fiyatlarındaki oynaklığı ortadan kaldıracak tedbirler aldıklarını, bunun sonuçlarını da görmeye başladıklarını söyledi. Gıda fiyatlarının aşırı şekilde dalgalanmasına müsaade etmeyecek bir koruma uygulamasına gittiklerini anlatan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda fiyatlarının aşırı şekilde dalgalanmasına müsaade etmeyecek bir yeri belirledik. Belirlemiş olduğumuz noktaya geldiğinde ithalatın otomatik olarak devreye girebileceği bir sistem bu. Yüzde 130'la korumuş olduğumuz tarım ürünlerini gıdalarda yaklaşık olarak yüzde 20-30 arasındaki bir gümrük korumasına indirdik. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki oynaklık yüzde 20 tavanına yaklaştığı zaman otomatik olarak ithalat sistemi devreye girecek. Herhangi bir ithalat iznine ve müdahaleye gerek kalmayacak. Piyasa kendi dengeleri içerisinde fiyat disiplinini sağlayacak. Enflasyonla mücadelede bunu son derece önemli görüyoruz. Bu Bakanlar Kurulu kararı da 1-2 güne kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü imzaları bitti, onay makamındadır, arz edilmiştir."

- Demir ithalatında gümrük düzenlemesi

Nihat Zeybekci, inşaat demiri konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bu alandaki kurulu kapasitesinin yeterli olduğunu vurguladı.

Referandum sonrasındaki olumlu hava ile birlikte inşaat sektörünün hareketlendiğini ve ciddi bir talep artışı yaşandığını ifade eden Zeybekci, bu süreçte üretici koruyacaklarını ancak bu durumu fırsat olarak değerlendirenleri de gördüklerini belirtti.

Zeybekci, "Demir sektöründe Türk üreticilerini yüzde 30'luk ilave Gümrük Vergisi ile koruyoruz. Yüzde 30'luk Gümrük Vergisi'ni kayda değer şekilde aşağı çekiyoruz. Bakanlar Kurulu kararı çıkana kadar bunu açıklama niyetinde değilim ama kayda değer, yarısına kadar bir indirime gidiyoruz." dedi.