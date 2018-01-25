Ekonomi olumsuz etkilenmez

MERSİN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olacağına inancını dile getirerek, "Bu harekatın ekonomimizi olumsuz etkilemeyeceği görüşündeyiz." dedi.

TÜRKONFED tarafından yürütülen "Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi"nin 2018 yılı ilk toplantısı Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (Çukurova SİFED) desteği ve Mersin Girişimci İş Kadınları Derneğinin (GİŞKAD) ev sahipliğinde Mersin'de yapıldı.

Kadooğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele ve meşru müdafaa ilkelerine dayalı, hedefleri belirlenmiş ve süreli olarak tasarlanmış Afrin operasyonunun başarılı olacağına inancımız tamdır. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı güvenliğimizin sağlanması, bölgemizde barış ve istikrar için başlattığı bu harekatın gelecekte Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlayacak siyasi ve diplomatik girişimlerle atıf olunması en büyük temennimizdir. Bu harekatın ekonomimizi olumsuz etkilemeyeceği görüşündeyiz."

Kadooğlu, dünya ve Türkiye'nin siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal anlamda büyük bir değişim yaşadığını aktardı.

Birlemiş Milletlerin (BM) 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5'inin kadınlarla ilgili olduğunu hatırlatan Kadooğlu, "Ülkemiz son yıllarda istihdam ve iş gücüne katılımda önemli gelişmeler sağlamış durumda ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına katılımına dönük çok işimiz ve yolumuz var. İşte TÜRKONFED bünyesinde iş dünyasının kadın konusunda 11 yıldır bu zihinsel dönüşümü için çalışıyoruz." dedi.

- "Kadınımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor"

Mersin Valisi Ali İhsan Su da GİŞKAD'ın ev sahipliğinde böyle bir toplantının yapılmasının kent için önemli olduğunu belirtti.

Ülke nüfusun yarısının kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Su, "Biz kadın erkek beraberce bütünüz. Ne erkek tek başına bir şey yapabilir ne de kadın. Biz bir ve beraberiz. Bir ve beraber hareket ettiğimiz sürece her şeyi başarabiliyoruz. Toplumumuzda kadınımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Aslında birçok işi kadınlarımız yapmasına rağmen, bunun toplumsal yansıması pek öyle görünmüyor." dedi.

GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu ise dernek olarak kadının girişimci profilini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan da Afrin harekatında TSK'nın başarılı olacağına inancını dile getirdi.

Toplantının devamında kadın girişimcilerin sorunları ve çözüm önerileri üzerine oturumlar gerçekleştirildi.