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Emekliye çok özel

Garanti BBVA, 1.500TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300TL, 1.500TL-2.500TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650TL, 2.500TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2.000TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye çok özel
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Garanti BBVA emekli maaşını taşıyanlara; 2.000TL’ye varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250TL*, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 2.000TL ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300TL, 1.500TL-2.500TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650TL, 2.500TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2.000TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği “Emekli Yakınını Davet Et” kampanyasıyla emekli yakınını getirenlere, her bir kişi için 250TL, toplamda 2.500TL’ye varan* nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, SGK emeklilerine özel cazip faiz oranlarıyla Destek kredisi ve Vadeli Mevduat ürünlerinden yararlanabilirler.

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Garanti BBVA’danEmeklilere Özel Promosyon
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