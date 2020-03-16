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Emekliye kapıda maaş

Tüm emekliler, talep etmeleri halinde, maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

Emekliye kapıda maaş
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 65 yaş üstü yaşlı ve emeklilere, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor.

Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli oluyor.

SGK, koronavirüs önlemleri kapsamında milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara daha imza attı.

Çin’de Aralık 2010’da başlayıp, dünyaya hızla yayılan ve Türkiye’de de şimdiye kadar 6 vakada görüldüğü tespit edilen koranavirüs nedeniyle, evinden çıkmak istemeyen tüm emeklilere bankalarına gitmeden emekli maaşlarını evinde alabilme imkanı sağlıyor.

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bu uygulamada, emeklinin talep etmesi halinde maaşı, tıpkı yaşlılara verilen hizmette olduğu gibi evinde ödenecek.

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