Emlakta ufuk turu attı

Coldwell Banker’ın son 5 yıldır ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, 16’ncısı dün CNR’da başlayan ve 14 Ekim’e kadar devam edecek olan Franchise Fuarı ‘Bayim Olur musun’ daha ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Coldwell Banker Türkiye Genel Koordinatörü Ufuk Şevki, katıldığı ‘Zor Zamanları Fırsata Çevirmek konulu panelde, gayrimenkul sektöründe asıl problemin fiyatta olduğuna vurgu yaptı. Halihazırda konut satış işlemlerinde geçen sene ilk 8 aya kıyasla yüzde 1,6 gibi bir düşüş olduğuna, konut kredi faiz oranları dikkate alındığında bunun göz ardı edilebileceğine dikkat çeken Ufuk Çevki, “Türkiye’de artık yılda yaklaşık 1.5 milyon adetlik konut satışı gerçekleşiyor. Satış işlemi bazında baktığınızda bir sıkıntı yok, lokal bazlı daralmalar var, ama en önemli problem aslında fiyatla ilgili. Fiyatlarda sorun var, fiyatlar düşüyor. Özellikle konut kredisi kullanımlarında ciddi sıkıntılar var. Bankacıların gözünden bakarsanız, kriz var mı, evet var. Konut kredisi kullandıramıyorlar” yanıtını verdi.

Gazeteci Celal Toıprak'ın yönettiği panelde konuşan Şevki, kurumsal gayrimenkul danışmanlığı hakkında da bilgi verdi. Özellikle büyükşehirlerde gayrimenkul broker’lığının bir akademik kariyer şeklinde kültürleştiğine dikkat çeken Şevki, “Algıda ve meslekte yaşanan düzelmede yabancı gayrimenkul aracılık şirketlerinin de etkisi var” dedi. Fuarda karşılaştıkları ilgi üzerine Ufuk Şevki, bir Coldwell Banker franchise’ı olmak için isim bedelinin 32 bin dolar artı KDV olduğunu, mimari standardın sağlanmasıyla birlikte yaklaşık 60-65 bin dolar bir maliyetle bayinin çalışmaya başlayabildiği bilgisini de verdi. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Coldwell Banker Türkiye Franchise Satış Koordinatörü Ayhan Kaya ise,Coldwell Banker markası hakkında bilgi verdi: “1906 yılından bu yana yaklaşık 112 yıldır hizmet veren gayrimenkul sektöründe en çok işlem hacmine sahip olan bir markayız. Coldwell Banker Türkiye ise 2013 yılından bu yana yani 5 yıl içerisinde 150’ye yakın franchise ofisiyle, 1500’ün üzerinde danışman sayısıyla hızlı büyüyen ve gün geçtikçe de katma değer yaratan bir marka. 2018 yılı gerçekten sektörler için sıkıntılı bir yıl olsa franchise sistemlerine olan ilginin, franchise pazarının büyüme iştahının var olduğunu burada görüyoruz. Türkiye, Avrupa, Asya ve Ortadoğu üçgeninde bulunan bir ülke olarak aslında franchise pazarını da domine edecek bir ülke konumuna adım adım gidiyor” dedi.

“MÜTEAHHİTLERİN VADELİ VEYA SENETLİ SATIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Coldwell Banker Türkiye Genel Koordinatörü Ufuk Şevki, konut sektöründe satışların vadeli veya senetli olması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “Bu geliştirici veya müteahhit tarafından sürdürülebilir bir durum değil. Buradaki ana sıkıntı hem müteahhitlerin hem de tüketicilerin aldığı banka kredilerinde daralma olduğu için ellerindeki var olan ürünün satışını bu şekilde yapmaya çalışmaları ile ilgili. Fakat dediğim gibi bu yönetilebilir bir şey değil. Toplam stoklarının yüzde 10-15 veya maksimum yüzde 20’sini bununla döndürebilirsiniz ama tamamını senetle satarak döndürmek mümkün değil. Bunun için finansal piyasaların durulması lazım. En son Emlak Konut firmasının yaptığı kampanyada sadece ve sadece kampanyaya başvuran veya Emlak Konut’la iş yapan firmaların projelerinden satışlar yapılıyordu. Halbuki bunun tabana yayılması lazım.” dedi.