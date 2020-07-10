Emlakta yeni model

Gayrimenkul sektörüne yenilikçi çözümler sunan Kuzeybatı Gayrimenkul, geliştirdiği KBİŞortağım modeli ile gayrimenkullerin pazarlanmasında hızlı yol alınmasını sağlıyor.

Gayrimenkul sektöründe 26 yıllık bir tecrübeyle hizmet veren Kuzeybatı Gayrimenkul, sektöre yeni iş modelleri kazandırmaya devam ediyor. Kuzeybatı’nın bu anlamda geliştirdiği yeni iş modeli; KBİŞortağım oldu.

Kuzeybatı Gayrimenkul CEO’su Murat Ergin, geliştirdikleri model ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“KBİŞortağım modelinde iş ortağı, gayrimenkul pazarlama hizmetine ihtiyaç duyan gayrimenkul sahibi ile Kuzeybatı’yı tanıştırıyor. Bu modelde iş ortağının emlak işi ile uğraşması ya da gayrimenkul sektöründe meslek edinmiş olması beklenmiyor. Gayrimenkul sektörü dışında bir iş ile uğraşan kişiler de KBİŞortağım olabiliyor.Bir üretim bandı gibi çalışan Kuzeybatı’nın pazarlama ve satış operasyonuna bildirilen tüm gayrimenkullere ücretsiz değer tespiti yapılıyor. Değer tespiti 4 milyon 500 bin TL’nin üzerinde çıkan tüm gayrimenkuller, 2. aşamaya geçiyor. Değer tespitinin mal sahibi tarafından kabulü sonrasında, Kuzeybatı ile mal sahibi anlaşır ve Kuzeybatı ilgili gayrimenkule pazarlama hizmeti verir ise iş ortaklığı devreye giriyor. Kuzeybatı ve iş ortağı, mal sahibinden alınacak hizmet bedeline önceden KBİŞortağım protokolü ile belirlenmiş oranlarda ortak oluyor”

Çok verimli bir model

KBİŞortağım modeli, emlak danışmanları için de oldukça verimli. Emlak danışmanının uzmanlık bölgesi dışındaki gayrimenkule, kendi ölçeğine göre büyük bulduğu fabrikaya, ulusal ya da uluslararası pazarlamaya ihtiyaç duyan o gayrimenkule artık hayır demesi gerekmiyor. KBİŞortağım kapsamında Kuzeybatı’ya yönlendirilen gayrimenkulün pazarlanmasına yönelik tüm operasyonel yük, tüm pazarlama, toplantı ve görüşmeler ile işlem kapatma sorumluluğu Kuzeybatı’nın üzerinde yer alıyor.

20 farklı şehirde gayrimenkul satışı ve kiralaması gerçekleştirdi

Öte yandan Kuzeybatı, sadece 2019 yılında İstanbul dışında; Ankara, Adana, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Elazığ, Samsun, Sinop, Rize ve Tekirdağ olmak üzere, 20 farklı şehirde gayrimenkul satışı ve kiralaması gerçekleştirdi. Kuzeybatı bir gayrimenkulün mal sahibi temsilciliğini aldığı andan itibaren, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki tüm emlakçı meslektaşlarına gayrimenkulün güncel bilgilerini; whatsapp, sms ya da e-mail ile gönderiyor.

Kuzeybatı Gayrimenkul Hakkında:

Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak, 1994'te temelleri atılan Kuzeybatı Gayrimenkul, profesyonel kadrosu ve iş ortaklıkları aracılığıyla Türkiye ve dünyanın tüm şehirlerinde hizmet sunabiliyor. Kuzeybatı Gayrimenkul; Aracılık, Yatırım, Danışmanlık ve Mülk Yönetimi olmak üzere dört ana alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin alanında uzman,üstün teknoloji altyapısı ve müşteri odaklı çalışma anlayışına sahip,gayrimenkul servis sağlayıcı şirketi olan Kuzeybatı’nın, ticari gayrimenkul hizmetleri alanında uzmanlığı bulunuyor. Kuzeybatı’nın, müşterilerine arsa seçiminden başlayıp, mülkün yönetimine kadar, proje geliştirme sürecinin tüm aşamalarında uçtan uca kesintisiz hizmet sunmayı başarabilen ve konuttan ofise, alışveriş merkezinden lojistiğe geniş bir yelpazeyi kapsayan az sayıdaki gayrimenkul servis şirketlerinden biri olma özelliği bulunuyor. Bilgi sistemlerine yapılan yatırım, Kuzeybatı’yı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında geliyor. Kuzeybatı, satış otomasyonundan, e-pazarlamaya, çağrı merkezinden, hukuk desteğine kadar tam kapsamlı mülk pazarlama ve satış hizmetini, müşterilerine en verimli şekilde sunuyor.