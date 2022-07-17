Emojilerin kralı

Meta Dünya Emoji Günü’nde Türkiye’nin favori emojilerini duyurdu... Meta Dünya Emoji Günü’nünde, Türkiye’de Facebook gönderilerinde ve Instagram biyografilerinde en çok kullanılan emojileri paylaştı. Türkiye genelinde son üç ayda oluşturulan Facebook gönderilerine bakıldığında Türkiye genelinde en çok kullanılan yeni emojiler kahkahaya boğulan emoji, gözetleyen surat emojisi ve kalp eller emojisi oldu.

Instagram profillerinde en çok kullanılan spor ile ilgili emojiler ise futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, boks eldivenleri ve yüzen insan emojisi oldu. Facebook gönderilerinde ve yorumlarında kullanılan yiyecek içecek emojileri arasında ilk sırada yer alan doğumgünü pastası emojisini ise sıcak içecek ve çikolata emojileri takip etti.