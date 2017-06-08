Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

En büyük 500'de 4 kooperatif yer aldı

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: - "Geniş kesimleri bünyelerinde barındıran bir ortaklık modeli olan kooperatifler her geçen gün yeni başarılara imza atıyor"

En büyük 500'de 4 kooperatif yer aldı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 4 kooperatifin yer aldığını bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "geniş kesimleri bünyelerinde barındıran bir ortaklık modeli olan kooperatiflerin her geçen gün yeni başarılara imza attıkları" belirtilerek, "Bakanlığın görev alanı içerisindeki kooperatif türlerinden tarım satış kooperatifleri birlikleri, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya getiren, ürün arz zincirinde birbirlerini destekleyen ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazanan kuruluşlar olarak öne çıkıyor." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de 13 tarım satış kooperatifleri birliğinin, 305 kooperatifiyle 51 ilde yaklaşık 325 bin üreticiye hizmet götürdüğü kaydedilen açıklamada, İSO 500 listesinde söz konusu kooperatiflerden Pankobirlik iştiraki Konya Şeker'in 31'inci, Trakya Birlik'in 114'üncü, Tarım Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki Gübretaş'ın 203'üncü, Marmarabirlik'in de 347'nci sırada yer aldığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ISO 500ListeMarmarabirlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5