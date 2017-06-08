En büyük 500'de 4 kooperatif yer aldı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 4 kooperatifin yer aldığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "geniş kesimleri bünyelerinde barındıran bir ortaklık modeli olan kooperatiflerin her geçen gün yeni başarılara imza attıkları" belirtilerek, "Bakanlığın görev alanı içerisindeki kooperatif türlerinden tarım satış kooperatifleri birlikleri, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya getiren, ürün arz zincirinde birbirlerini destekleyen ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazanan kuruluşlar olarak öne çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de 13 tarım satış kooperatifleri birliğinin, 305 kooperatifiyle 51 ilde yaklaşık 325 bin üreticiye hizmet götürdüğü kaydedilen açıklamada, İSO 500 listesinde söz konusu kooperatiflerden Pankobirlik iştiraki Konya Şeker'in 31'inci, Trakya Birlik'in 114'üncü, Tarım Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki Gübretaş'ın 203'üncü, Marmarabirlik'in de 347'nci sırada yer aldığı kaydedildi.